Подмосковных школьников приглашают принять участие в образовательной программе «Код будущего»

Фото: istockphoto / golubovy
Предварительная запись на образовательную программу доступна школьникам до конца июля, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.Федеральный проект «Код будущего» проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Участниками программы могут стать ученики от 8 до 11 класса.
В рамках образовательной программы участники пройдут курсы программирования. Обучение длится в течение двух лет на бесплатной основе.
Министерство образования Московской области сообщает, что Подмосковье возглавляет рейтинг успешно обучающихся школьников ИT специальностям среди субъектов РФ.Оставить заявку на участие в программе можно на сайте.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Читайте также:
В РФ пройдет Всероссийский конкурс историй успеха «Моя новая вершина».
Президентский фонд культурных инициатив проведет патриотический конкурс.
Продолжается прием заявок на творческий конкурс от Системы-112.