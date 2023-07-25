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Подмосковных школьников приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества»

25 июля 2023, 13:52

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьников из Подмосковья в возрасте от 10 до 17 лет приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» от Российского общества «Знание».

Победители конкурса станут амбассадорами олимпиадного движения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Для регистрации необходимо сделать в выбор в пользу одного предмета из 24 представленных, представить видеовизитку с самопрезентацией, и направить это в заявке на участие до 1 августа. Подать заявку на участие и узнать подробности конкурса можно до 1 августа по ссылке.


По итогам конкурса будут определены ребята, которые получат приглашение пройти проектное обучение для углубления предметных знаний и развития лидерских качеств», - добавили в пресс-службе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Подмосковье
#школьник
#конкурс
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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании
25 июля 2023, 14:40

Фото: istockphoto / eakgrunge

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Голосование длится 3 дня. Сначала это была эпидемологическая мера, чтобы растянуть поток избирателей на участки, а потом оказалось, что это просто очень удобно», — сказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«ДЭГ будет применяться в 24 регионах, в 18 из этих регионов — впервые. Конечно, наиболее активное использование ДЭГ по Москве и по Подмосковью. Не все живут там, где они прописаны, не всем хочется доходить до своего избирательного участка, а взять смартфон и нажать несколько кнопочек, это самое простое. Или можно дойти на любой избирательный участок и попросить доступ к компьютеру, на котором можно проголосовать. Нет необходимости ехать в свой район, можно прийти абсолютно на любой избирательный участок и там проголосовать», — рассказал директор Центра политического анализа.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Голосование становится удобным и это главное. Речь идет о том, что если ты не хочешь терять время — ты его не потеряешь. Я засекал, сколько у меня времени на прошлых выборах занято — это 2,5 минуты», — отметил член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

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#Андрей Воробьев
#Мособлизбирком
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Госдума вводит штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации
Госдума вводит штрафы до 500 000₽ за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации
25 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации.
Действующее законодательство об административных правонарушениях дополнено новой статьей. В соответствии с нововведением, за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, будут введены штрафы, сумма которых может достигать 500 тыс. рублей. 

Внесенные поправки также предусматривают административную ответственность в виде штрафа за неисполнение обязанностей по обеспечению поставки техники и вооружения в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Также, во втором чтении принята поправка, согласно которой, россиянин, не явившийся в военкомат по повестке, будет оштрафован. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей. 

В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о повышении призывного возраста. 

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#Госдума
#мобилизация
#штраф
#комиссариаты
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Депутат Лантратова поддержала идею создания «народного школьного набора»
25 июля 2023, 14:29

Фото: iStock/Ritthichai

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в стране наблюдается ежегодный рост цен на школьные товары. Об этом пишет RT.
Лантратова отметила, что на данный момент многие семьи испытывают финансовые трудности во время подготовки ребенка к школе.

«Чтобы родители, не влезая в долги, могли купить всё, что может понадобиться их детям в школе», — приводит слова депутата RT.

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. В июле этого года медианная цена школьного набора выросла на семь процентов в сравнении с 2022 годом и составила 13,4 тыс. рублей.

Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.

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#школа
#Россия
#школьные принадлежности
#школьный набор
#стоимость
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Юрист Соловьёв: новая мошенническая схема приводит к безвозвратной потере денег
25 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/artoleshko

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что новая мошенническая схема с просмотром товаров работает по принципу многоуровневого маркетинга. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что по этой схеме людям предлагают вложить небольшую сумму, которая будет расти от количества просмотров.

«Естественно, видя, как увеличивается взнос, у человека появляется соблазн вложить в «бизнес» ещё больше денег», — приводит слова юриста RT.

Соловьёв призвал не реагировать на предложения злоумышленников, так как в дальнейшем у них оказывается персональная и финансовая информация о жертве.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах. Злоумышленники присылают сообщения в мессенджерах с иностранных номеров и просят просмотреть в интернет-магазине товары, обещая вознаграждение в размере 30 тысяч рублей ежедневно.

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#юрист
#мошенники
#данные
#финансы
#товары
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Штраф за переход железной дороги в неположенном месте повысили по инициативе Мособлдумы
25 июля 2023, 14:17

Фото: Минтранс МО

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законодательную инициативу Мособлдумы об ужесточении наказания за переход железнодорожный путей в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
С соответствующей инициативой Мособлдума выступила в прошлом году. Ранее штраф составлял 100 рублей, теперь для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области его размер достигнет 1,5 тыс рублей, для остальных регионов – 500 рублей. Штрафовать будут только тогда, когда в радиусе километра есть обустроенный пешеходный переход путей.

Цель принятия закона – снижение несчастных случаев на железной дороге, пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«За пять лет в Московской области более 2 тыс человек пострадали в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом. 1,6 тыс случаев закончились летальным исходом. При этом 70% происшествий на железных дорогах связаны с нарушениями правил перехода. Штраф всего в 100 рублей не останавливал людей от риска», – отметил Брынцалов. 
Вместе с тем, по его словам, важно обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно переходить пути. В этом году в Подмосковье построят пять разноуровневых переходов через железнодорожные пути, в следующем – ещё столько же. Помимо этого, реализуется совместная программа с РЖД по строительству 30 одноуровневых переходов.

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#Игорь Брынцалов
#Мособлдума
#штрафы
#безопасность
#переход
#железная дорога
#Московская область
#Подмосковье
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Глава Чехова Артамонов провел личный прием граждан
25 июля 2023, 14:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с чеховским городским прокурором Виталием Хрипуновым провел личный прием граждан.
«Все вопросы, с которыми жители приходят ко мне на прием, зачастую выходят за рамки стандартных решений. К каждому обращению мы подходим индивидуально и стараемся максимально оказать содействие в решении конкретной проблемы. Вся, полученная сегодня информация, уже передана в профильные структурные подразделения Администрации округа с четкими указаниями и обозначенными сроками решения», — написал Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Осуществить запись на личный прием к главе муниципалитета можно: 

— заполнив соответствующую форму на официальном сайте Администрации городского округа Чехов;
— лично обратившись в Службу по работе с обращениями граждан по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом 3, кабинет №2.

Консультацию о записи на прием можно получить по телефону: 8 (496) 726 89 96.

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#Чехов
#Григорий Артамонов
#личный прием
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ГД приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
Госдума приняла закон о повышении штрафов до 1500 рублей за переход ж/д путей
25 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах.
Нарушители будут обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей. Уточняется, что сумма штрафов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличены до 1500 рублей.

Новвоведения будут внесены к КоАП РФ. Автором инициативы стал депутат Госдумы Отари Аршба. Отмечается, что комитет одобрил новые санкции во втором чтении. 

В соответствии с поправками, штраф может быть наложен на пешехода, если в пределах одного километра от места перехода имеется специально оборудованный тоннель, мост или переход, однако, нарушитель проигнорировал требования законодательства и осуществил переход по железнодорожным путям. 

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#Госдума
#ж/д пути
#переход
#штраф
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В Кремле осудили давление Запада на Африканские страны
Песков: Запад оказывал давление на страны Африки перед саммитом в Санкт-Петербурге
25 июля 2023, 13:46

Фото: kremlin.ru

Западные страны оказывали беспрецедентное давление на страны Африки перед саммитом Россия-Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения. По сути, они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем», - прокомментировал ситуацию Песков.  

По словам пресс-секретаря, именно сейчас, под этим беспрецедентным давлением западных государств, России и Африке необходимо объединиться, чтобы урегулировать вопрос по продолжению зерновой сделки. О ней, подчеркнул Песков, речь пойдем на предстоящем саммите. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, написал статью для африканских СМИ. Глава РФ пишет, что Россия придает большое значение предстоящим саммитам с Африкой. В статье президент поделился своим видением развития российско-африканских отношений.

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#Песков
#Запад
#Африка
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Более 93 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в проекте «Умные каникулы»
25 июля 2023, 13:40

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

«Умные каникулы» — это летнее обучение в новом формате, при котором дети продолжают ходить в школу, но вместо привычных уроков за партой, для школьников организовывают занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии на предприятия и в музеи.

В прошлом году принять участие в проекте «Умные каникулы» могли только школы-флагманы, а в этом году в программе поучаствовали 100 подмосковных школ. 

«В рамках развивающей программы «Умные каникулы» более 93 тыс. школьников 2-8-х, а также 10-х классов прошли образовательные интенсивы на базах школ», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В течение 19 дней дети под руководством педагогов разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные лаборатории при вузах и изучают программирование. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Подмосковье
#школьник
#конкурс
#образовательный интенсив
#Умные каникулы
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