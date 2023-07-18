Подмосковным фермерам продлили сроки подачи заявок на программы поддержки

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С 1 декабря 2023 года вводится обязательная маркировка молочной продукции для фермеров в системе маркировки «Честный знак», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Для наиболее комфортного перехода фермеров на обязательную маркировку молочной продукции были разработаны федеральные меры поддержки. Кроме того, для удобства производителей продлили сроки. Теперь подать заявку можно до 1 сентября включительно», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Система маркировки «Честный знак»дает несколько мер поддержки на выбор:— компенсация затраченных средств на покупку и внедрение на производство оборудования для маркировки;
— поставка расходных материалов для маркировки.
Представителям малого бизнеса в сфере производства молочной продукции увеличили срок подачи заявки на программы поддержки.
Подробнее узнать о программе поддержки от системы «Честный знак» и задать интересующие вопросы можно на официальном сайте системы.
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