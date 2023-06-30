Подмосковным пассажирам рассказали, что делать при ДТП с автобусом

Фото: Минтранс МО
Памятку для экстренных ситуаций подготовили Мострансавто и Минтранс региона
Мострансавто и Минтранс Подмосковья напомнили жителям Московской области правила для пассажиров в случае автоаварии.
Чтобы обезопасить себя после ДТП, нельзя прислоняться к дверям, высовывать голову и руки в окна автобуса, выходить из него до полной остановки.
Если автобус перевернулся, пассажирам нужно сгруппироваться, схватиться за поручни и упереться ногами в пол. Если после ДТП двери транспортного средства заблокированы, нужно разомкнуть их кнопкой аварийного открывания или разбить стекло.
Если начался пожар, необходимо сообщить об этом водителю и как можно скорее покинуть салон. Далее нужно отойти от автобуса минимум на 25 м.
При падении автобуса в воду надо снять лишнюю одежду и постараться выбраться наружу через двери или окна.
Чтобы избежать травм во время движения транспортного средства, пассажирам нужно держаться за поручни или ремешки. Нельзя вставать и передвигаться по салону автобуса. Запрещено отвлекать водителя от управления транспортным средством.
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Чтобы обезопасить себя после ДТП, нельзя прислоняться к дверям, высовывать голову и руки в окна автобуса, выходить из него до полной остановки.
Если начался пожар, необходимо сообщить об этом водителю и как можно скорее покинуть салон. Далее нужно отойти от автобуса минимум на 25 м.
При падении автобуса в воду надо снять лишнюю одежду и постараться выбраться наружу через двери или окна.
Чтобы избежать травм во время движения транспортного средства, пассажирам нужно держаться за поручни или ремешки. Нельзя вставать и передвигаться по салону автобуса. Запрещено отвлекать водителя от управления транспортным средством.
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Лора Луганская