Подмосковным учащимся понадобится подтвердить право пользования льготной «Стрелкой»

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Сделать это можно в разделе «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». В «Подробной информации» нужно указать цель обращения – «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации». Далее надо заполнить заявление, следуя инструкции.
Для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на региональном портале госуслуг с 25 августа.
По картам «Стрелка» для учащихся действуют специальные условия, которые позволяют школьникам и студентам региона экономить на проезде. Первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50-процентной скидкой от установленного тарифа. А с 36-й поездки скидка составляет 99%.
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