Подмосковным учителям вручили сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Позвольте, прежде всего, поприветствовать вас от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева, который поручил мне сегодня эту ответственную, но приятную миссию — вручение социальной ипотеки. За спиной большой путь, который вы прошли, зарекомендовав себя в педагогическом сообществе региона. Спасибо, что вы с нами, в нашей большой команде. Чтобы получить меру поддержки, нужно быть одним из лучших в своей профессии. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», — сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.
Реализуемая в Подмосковье программа по улучшению жилищных условий позволяет привлекать на работу в регион молодых педагогов, владеющих новыми методиками преподавания.
«Я работаю учителем начальных классов 13 лет. Раньше — в Воронежской области, а до этого — в Луганской. И вот уже третий год, как переехали с семьей в Балашиху. Дети везде одинаковые, самое главное — найти к ним подход. Сейчас мы снимаем жилье, но уже сегодня в соседнем доме идем смотреть квартиру. Социальная ипотека — это замечательная возможность. Обычную — люди выплачивают 25-30 лет, а здесь можно спокойно сделать это за 10. Большое спасибо за программу правительству Московской области», — рассказала учитель начальных классов СОШ №26 в Балашихе Елена Дегтярева.Программа «Социальная ипотека» призвана поддержать работников самых востребованных профессий в Подмосковье — врачей, педагогов, ученых и уникальных специалистов, тренеров. За это время выдано уже около 2,3 тысяч сертификатов.
Жильё по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Московская область за счет бюджета покрывает всю стоимость жилья — это первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячная компенсация оплаты основного долга в течение 10 лет. Участник «Социальной ипотеки» лишь гасит проценты по кредиту.
Чтобы стать участником программы «Социальная ипотека», молодым учителям необходимо соответствовать ряду требований:
– российское гражданство и трудовой договор в Московской области на срок не менее 10 лет;
– стаж работы в России по специальности не менее 5 лет, не менее 3 для молодых педагогов;
– возраст до 45 лет, до 35 для молодых педагогов;
– отсутствие у специалиста и членов его семьи жилого помещения на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье, площадь которого превышает учётную норму.
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