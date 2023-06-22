Подмосковный агрокомплекс построил новую теплицу площадью в 750 квадратных метров

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В городском округе Коломна построили и ввели в эксплуатацию селекционно-семеноводческий комплекс «Агрофирма Партнер», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Селекционно-семеноводческий комплекс «Агрофирма Партнер» будет специализироваться на производстве семян томатов и перца.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен проект о законодательном закреплении термина «фермерская продукция». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Конструкция площадью в 750 квадратных метров – первая из трех, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Всего будет построено 3 теплицы общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. В новом помещении уже высадили первую рассаду томатов, перцев, баклажанов и огурцов для проведения грунтового контроля», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.