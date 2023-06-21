Подмосковный детский омбудсмен Мишонова назвала правила безопасного купания

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С начала купального сезона в регионе уже утонули восемь детей
На подмосковных водоёмах с начала купального сезона утонули уже восемь детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, только за последние двое суток произошло два трагических случая.
Она напомнила родителям, что чаще всего дети гибнут на водоёмах из-за неумения плавать, недосмотра взрослых и купания в необорудованных местах. Мишонова перечислила несколько простых правил, которые помогут избежать трагедий на воде.
«В Воскресенске в реке Нерская утонула 11-летняя девочка. Пошла на речку с подружкой без взрослых, залезли в воду в неположенном месте. Плавать не умела. В Щёлкове восьмилетний мальчик пошел купаться с соседкой и её детьми на Клязьму. Разрешения у родителей не спросил, плавать не умел. Купался в надувном кругу, выскользнул из него и ушел под воду», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.
«Не пускайте детей к водоёмам одних; вместе купайтесь только на оборудованных пляжах; ни на минуту не упускайте детей из виду, если они в воде, даже если вам кажется, что они уже достаточно взрослые», – заключила подмосковный детский омбудсмен.Ранее Мишонова перечислила жителям Подмосковья документы для путешествия ребёнка без родителей.
Лора Луганская