Подмосковный детский омбудсмен Мишонова рассказала, как собрать ребёнка в лагерь

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«На время поездки замените дорогой смартфон на более дешёвую модель. Если телефон потеряется, будет не так обидно», – написала подмосковный детский омбудсмен в своём телеграм-канале.
«Перепишите всю одежду, её цвета и количество. Например: «джинсы голубые, одна пара; кепки с машинкой и синяя на липучке». Так ребёнку будет проще собрать вещи в конце смены. Подпишите вещи и обувь. Положите в чемодан белую футболку без рисунков и надписей. В лагерях есть традиция – ребята пишут маркерами друг другу прощальные пожелания», – отметила Мишонова.Она также посоветовала обязательно положить ребёнку панаму или бандану, солнечные очки, средства для загара и от комаров.
«Если до лагеря ребёнок будет добираться без вас, сделайте его чемодан заметным. Подоберите яркий чехол, наклейку или обмотайте ручку цветной изолентой. Желательно приклеить бирку с именем», – заключила уполномоченный.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что детям участников СВО выделят 3 тыс бесплатных путёвок в лагерь «Литвиново».