Подмосковный детский омбудсмен Мишонова рассказала о задержании педофила

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Мужчина даёт признательные показания
В Подмосковье задержали педофила – отчима к 11-летней девочки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Сведения о домогательствах мужчины к падчерице поступили к подмосковному детскому омбудсмену от её коллеги из Магадана. Ребёнок нашёл в интернете контакты психологической службы Магаданской области и рассказал о случившемся.
Утром оперативная группа выехала по указанному в обращении девочки адресу. Информация подтвердилась. Мужчина задержан и даёт признательные показания. К ситуации подключился СКР.
Дальнейшую судьбу детей определят по результатам проверки в отношении матери. Пока сёстры находятся дома.
Подмосковный уполномоченный по правам ребенка напомнила детский телефон доверия, работающий круглосуточно: 8 (800) 2000 122.
Ранее «Радио 1» сообщало, что педофил изнасиловал дочь в гостях у знакомого.
Сведения о домогательствах мужчины к падчерице поступили к подмосковному детскому омбудсмену от её коллеги из Магадана. Ребёнок нашёл в интернете контакты психологической службы Магаданской области и рассказал о случившемся.
«Получила информацию от своего коллеги из Магадана Дениса Павлика о том, что в службу психологической поддержки написала девочка из Московской области. Она рассказала, что уже полтора месяца её домогается отчим. Они спят в одной комнате на двухъярусной кровати. В другой комнате ночует мать с младшей сестрой. По ночам отчим спускается к девочке и начинает трогать», – заявила Мишонова.Она отметила, что ребёнок не раз жаловался матери, но та ничего не предпринимала. Знала о ситуации и бабушка. Мишонова передала информацию в областное подразделение по делам несовершеннолетних МВД.
Дальнейшую судьбу детей определят по результатам проверки в отношении матери. Пока сёстры находятся дома.
Подмосковный уполномоченный по правам ребенка напомнила детский телефон доверия, работающий круглосуточно: 8 (800) 2000 122.
Ранее «Радио 1» сообщало, что педофил изнасиловал дочь в гостях у знакомого.
Лора Луганская