Подмосковный инвестпортал стал лучшим в стране

Инвестиционный портал Московской области был признан лучшим в стране на заседании наблюдательного совета Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития

Заседание наблюдательного совета Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.

После проведенной оценки, эксперты отметили качественное наполнение инвестиционного портала необходимой информацией для инвестора. На портале можно найти подробное описание имеющихся мер поддержки бизнеса, также там есть личный кабинет инвестора.





«Сегодня инвестпортал – это единая точка входа в Московскую область для бизнеса. Получить господдержку, проконсультироваться по старту бизнеса, решить какие-либо вопросы, ознакомиться с промышленной инфраструктурой региона, получить земельный участок и многое другое – все это можно сделать через инвестпортал. Мы постоянно развиваем эту площадку, интегрируем портал с другими сервисами, которые могут быть полезны предпринимателям, реализуем здесь новые проекты. Ежедневно порталом пользуются порядка 1,5 тыс. посетителей. При этом по сравнению с прошлым годом это количество увеличилось почти в два раза, что свидетельствует о динамичном развитии этого сервиса», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сообщается, что одним из следующих этапов развития инвестпортала станет запуск мобильной версии. Это сделает сервис еще более доступным для пользователей и позволит сохранить высокий уровень качества инвестиционного портала.

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