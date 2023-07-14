Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты»

Фото: Комлесхоз МО
Отправляясь в подмосковные леса за грибами, важно помнить об основных правилах безопасности. В летний сезон растёт число лесных пожаров и заблудившихся людей, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Не забудьте сообщить родным, куда именно вы пойдёте и когда планируете вернуться. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и необходимые лекарства. Запоминайте дорогу, по которой идёте, и приметные ориентиры на пути», – отметили в Комлесхозе региона.Там добавили, что на этой неделе за пять рабочих дней система оперативного управления и средствами тушения лесных пожаров зафиксировала 237 подтверждённых пожароопасных объектов. Получено 55 сообщений о заблудившихся в лесу людях.
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Лора Луганская