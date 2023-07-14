Подмосковный Минтранс напомнил правила перевозки питомцев в общественном транспорте

Фото: Минтранс МО
Кошек, птиц и рептилий необходимо перевозить в общественном транспорте Подмосковья в специальных клетках, сумках или переносках, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там пассажирам напомнили перед выходными правила провоза домашних животных.
«Габариты ручной клади суммарно не должны превышать 120 см в трамваях и автобусах и 180 см - в электричках и поездках МЦД в длину, ширину и высоту. Тогда проезд для питомца будет бесплатным. Хозяева собак средних и крупных пород, в том числе служебных, должны перевозить их в наморднике и на коротком поводке. Их проезд оплачивается по действующему тарифу», – отметили в министерстве.Там уточнили, что в автобусах и трамваях городского сообщения этот тариф составляет 45 рублей, в пригородном транспорте до 25 км включительно – 45 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно – 90 рублей, а более 50 км – 135 рублей.
А вот для собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров, проезд бесплатный, оформлять билет не нужно. Однако на животном обязательно должны быть намордник, поводок и опознавательный знак.
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Лора Луганская