Подмосковный обмудсмен Ирина Фаевская рассказала старшеклассникам о деятельности Уполномоченного

Подмосковный обмудсмен Ирина Фаевская и руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова провели встречу с подмосковными старшеклассниками и ребятами, проживающими в пункте временного размещения «Звонкие голоса», сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.

Встреча проходила на территории парка «Патриот».





«Одна из функций Уполномоченного — это правовое просвещение. Я рассказала ребятам, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями. Для детей также организованы интересная экскурсия в „Партизанскую деревню“ и интерактивная игра. Очень надеемся, что им понравится», – рассказала Ирина Фаевская.

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова в свою очередь, поделилась с ребятами о специфике работы фонда, какая помощь оказывается военнослужащим и их близким.

«Наши ребята, которые находятся в зоне спецоперации, к 1 июня передали много слов благодарности именно вам. Они отметили, что письма, которые приходят от вас на передовую, помогают им, а маскировочные сети, которые во многих школах Московской области плетут учащиеся, спасают им жизни», — отметила Ольга Ермакова.