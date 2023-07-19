Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила права мигрантов с коллегами из Киргизии

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
«Многие иностранные граждане не владеют необходимой правовой информацией и сталкиваются с проблемами законности пребывания в Московской области. Наметили с коллегами план работы по правовому просвещению», – сказала Фаевская.
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