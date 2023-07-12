Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой региона

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Подписанное соглашение поможет повысить уровень защиты и законных интересов граждан Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.
Подмосковный обмудсмен также сообщила, что соглашение подразумевает проведение совместных мероприятий, которые будут восстанавливать нарушенные права граждан Московской области.
«Наша партнерская деятельность будет заключаться и в разъяснении действующего законодательства в области прав и свобод граждан, в выработке предложений по предупреждению и устранению причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на территории Московской области, в том числе о необходимости внесения изменений в законодательство», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
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