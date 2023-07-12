Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой региона

Стартовала регистрация в программе повышения квалификации для педагогов по направлению «Современная генетика и генетические технологии», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.



Заявки для участия в конкурсном отборе на программу принимаются до 4 августа 2023 года на сайте.



К участию в программе приглашаются не более 40 педагогов.



Программа повышения квалификации ориентирована на подготовку специалистов, в том числе учителей биологии в школах, обладающих знаниями и практическими навыками, необходимыми для понимания и использования генетических технологий, в частности для корректного преподавания раздела генетики в школах. Педагогов будет ждать знакомство с генной инженерией и генетическими технологиями, формирование навыков экспериментальной работы с биологическими объектами и материалами, решение задач олимпиад всероссийского и международного уровней.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.