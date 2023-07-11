Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла с лекарствами беженцам из Донбасса

Работники Мособлпожспаса вывели из леса пожилую женщину, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошёл 10 июля в городском округе Егорьевск.

Пенсионерка позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что во время сбора грибов заблудилась в лесном массиве рядом с деревней Песье и не в силах найти обратную дорогу. К ней на помощь выехали работники 284-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. У пенсионерки оказался с собой сотовый телефон. Это позволило спасателям поддерживать связь с престарелой женщиной и координировать совместные действия. Работникам подразделения понадобился час, чтобы найти и вывести „потеряшку“ из леса. Уставшую пенсионерку специалисты передали родственникам. В медицинской помощи любительница грибов не нуждалась», — сообщила заместитель начальника части Мария Туманова.

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