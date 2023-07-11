Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла с лекарствами беженцам из Донбасса

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
«В одну из поездок во время общения выяснилось, что людям нужны определённые лекарства. Вместе с региональным Минздравом и Центром помощи детям и их родителям «Всем миром» мы организовали доставку необходимых препаратов», – рассказала Фаевская.Так, Виктория с маленькой дочерью Машей приехала из донецкой Макеевки. По словам женщины, они пришли за пробиотиками для дочери, так как недавно та завершила лечение антибиотиками.
Люди получили гипотензивные, противовоспалительные и антигистаминные препараты, поскольку летом это особенно актуально. У многих аллергия на травы, фрукты, укусы насекомых и многое другое. Некоторым были необходимы венотонические средства.
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