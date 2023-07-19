Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в заседании «Женского движения Единой России»

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Заседание проекта «Женское движение Единой России» проходило по инициативе регионального координатора проекта Ксении Мишоновой, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Наша приоритетная задача — это всесторонняя помощь женам и матерям участников спецоперации. Мной внесены предложения по созданию специального реабилитационного пансионата для вернувшихся бойцов, в котором они смогут проживать на постоянной основе, а также предложения по оказанию психологической поддержки членам семей участников спецоперации», — отметила Ирина Фаевская.
В рамках заседания участники обсудили каких достижений удалось добиться за время работы проекта, наметили новые цели и поставили задачи. Также, сформировали дальнейший план работы.
Основной задачей проекта является поддержка женщин: жен, матерей участников спецоперации, женских добровольческих объединений, женского предпринимательства и другое.Читайте также:
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