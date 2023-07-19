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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла заявительнице Екатерине

19 июля 2023, 15:57

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Гражданка Донецкой Народной Республики Екатерина обратилась к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской по вопросу восстановления прав на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.

На сегодняшний день Екатерина проходит реабилитацию после неудачно проведенной операции в частном пансионате в Подмосковье. Заявительница обратилась в местную поликлинику, чтобы оформить направление на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности, но ей отказали, сообщает «Радио 1» пресс-служба подмосковного обмудсмена.

«Я обратилась в региональное министерство здравоохранения с просьбой рассмотреть ситуацию заявительницы в индивидуальном порядке. Дело в том, что Екатерина проходит реабилитацию в пансионате и не имеет возможности посетить поликлинику, чтобы пройти все необходимые медицинские процедуры для оформления направления. В результате заявительнице назначен медицинский осмотр в пансионате, после которого будет оформлено направление на медико-социальную экспертизу для дальнейшего установления инвалидности».

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#Ирина Фаевская. омбудсмен
#подмосковный омбудсмен
#ДНР
#права человека
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Express: Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение расстаться
19 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Принц Гарри и Меган Маркл разъехались на разные континенты после потери контрактов со Spotify, об этом сообщает издание Express.
Агентство сообщает, что разговоры о том, что в супружеской паре неполадки, начались после того, как они расторгли контракт со Spotify. По словам собеседника издания, супруги испытывают финансовые сложности и с трудом покрывают растраты на охрану и особняк, стоимость которого составляет $14 миллионов. 

Источник сообщил, что в настоящее время супруги находятся на разных континентах. Собеседник агентства выразил надежду на то, что разлука пойдет семейной паре на пользу и через некоторое время они вновь сойдутся. 

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#принц Гарри
#развод
#расставание
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Бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ задержали в Москве
19 июля 2023, 15:49

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывшего ответственного за ЖКХ Петербурга вице-губернатора Владимира Лавленцева задержали после обысков в Москве по подозрению в мошенничестве.
Чиновник задержан на 72 часа в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом пишет издание «Фонтанка», ссылаясь на неназванный источник в следственных органах.

По информации издания, Лавленцев совместно с сообщниками, мошенническим путем завладел 3 миллиардами рублей, сведения о которых представлены в материалах дела. В настоящее время, его причастность к совершенному преступлению устанавливается. Мера пресечения в отношении экс-губернатора еще не выбрана. 

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#Санкт-Петербург
#задержание
#взятка
#губернатор
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Опрос показал, что россияне готовы покупать отечественную бытовую технику
19 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/starush

Опрос, проведённый «АльфаСтрахование», показал, что 70% россиян готовы купить отечественную бытовую технику. Об этом сообщает «Газета.ru».
Однако 53% опрошенных считают рискованной покупку техники нераскрученных брендов. Но участники знают достаточно много российских производителей, например, «Бирюса», «ЗИЛ», «Волга», «Вятка» и другие.

Также 39% респондентов считают, что техника отечественного производства должна быть дешевле зарубежной. Но есть и те, кто полагает, что на установление цены влияют качество и технологии производства, сообщает «Газета.ru».

Кроме того, удалось выяснить, что люди готовы страховать только дорогую бытовую технику, цена которой превышает 50 тысяч рублей.

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#опрос
#бытоваятехника
#Россия
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Мошенники лишили блогера Настю Ивлееву 1,1 миллиона рублей
19 июля 2023, 15:29

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда соцсетей Настя Ивлеева попалась на удочку мошенников. Представители мебельной компании взяли у нее аванс на отделку гардеробной, после чего перестали отвечать на звонки.
Намереваясь обустроить отдельную комнату для хранения вещей, Настя связалась с компанией PLYwood. Однако после получения аванса фирма растворилась: сайт стал выдавать ошибку 404, а телефон персонального менеджера по фамилии Ларичкин постоянно находился вне зоны действия сети, передает телеграм-канал Mash.

Обманутая Ивлеева не собиралась прощать жуликам 1,079 миллиона рублей и обратилась в суд. При этом в открытом доступе можно найти негативные отзывы об этой компании. Пользователи рассказывают, что заплатили в качестве предоплаты до 70% оговоренной суммы и остались ни с чем. Только в суде Настя узнала, что не одинока: количество пострадавших от действий недобросовестной компании исчисляется десятками.

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#ивлеева
#мошенники
#фирма
#аванс
#компания
#суд
#отзыв
#гардеробная
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Подмосковным учителям вручили сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке
19 июля 2023, 15:27

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр образования Московской области Илья Бронштейн вручил 39 подмосковным учителям сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Церемония вручения сертификатов социальной ипотеки состоялась в доме культуры «Авиатор» в Домодедово, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Позвольте, прежде всего, поприветствовать вас от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева, который поручил мне сегодня эту ответственную, но приятную миссию — вручение социальной ипотеки. За спиной большой путь, который вы прошли, зарекомендовав себя в педагогическом сообществе региона. Спасибо, что вы с нами, в нашей большой команде. Чтобы получить меру поддержки, нужно быть одним из лучших в своей профессии. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», — сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.
Программа «Социальная ипотека» работает в Московской области с 2016 года. За это время более 2 тысяч специалистов улучшили жилищные условия. Из них жилищные сертификаты получили почти 600 педагогов, воспитателей и молодых учителей. В этом году 59 педагогов получили сертификаты на приобретение жилья. 

Реализуемая в Подмосковье программа по улучшению жилищных условий позволяет привлекать на работу в регион молодых педагогов, владеющих новыми методиками преподавания.
«Я работаю учителем начальных классов 13 лет. Раньше — в Воронежской области, а до этого — в Луганской. И вот уже третий год, как переехали с семьей в Балашиху. Дети везде одинаковые, самое главное — найти к ним подход. Сейчас мы снимаем жилье, но уже сегодня в соседнем доме идем смотреть квартиру. Социальная ипотека — это замечательная возможность. Обычную — люди выплачивают 25-30 лет, а здесь можно спокойно сделать это за 10. Большое спасибо за программу правительству Московской области», — рассказала учитель начальных классов СОШ №26 в Балашихе Елена Дегтярева. 
Программа «Социальная ипотека» призвана поддержать работников самых востребованных профессий в Подмосковье — врачей, педагогов, ученых и уникальных специалистов, тренеров. За это время выдано уже около 2,3 тысяч сертификатов.

Жильё по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Московская область за счет бюджета покрывает всю стоимость жилья — это первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячная компенсация оплаты основного долга в течение 10 лет. Участник «Социальной ипотеки» лишь гасит проценты по кредиту.

Чтобы стать участником программы «Социальная ипотека», молодым учителям необходимо соответствовать ряду требований:

– российское гражданство и трудовой договор в Московской области на срок не менее 10 лет;
– стаж работы в России по специальности не менее 5 лет, не менее 3 для молодых педагогов;
– возраст до 45 лет, до 35 для молодых педагогов;
– отсутствие у специалиста и членов его семьи жилого помещения на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье, площадь которого превышает учётную норму.

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#Андрей Воробьев
#губернатор
#Илья Бронштейн
#соципотека
#социальная ипотека
#учитель
#педагог
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Детский омбудсмен Мишонова призвала выгуливать на поводках даже маленьких собак
19 июля 2023, 15:21

Фото: аппарат Ксении Мишоновой

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова призвала хозяев собак выгуливать всех питомцев с поводками, независимо от размера. Так она прокомментировала законопроект о введении штрафов от 1 до 3 тыс рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, который уже поддержало правительство.
Сейчас закон не требует ношения намордника для щенков и декоративных собак, и собаководы нередко выгуливают четвероногих друзей без поводка. 
 
Мишонова рекомендовала не пренебрегать установленными правила вне зависимости от размера и возраста питомца. Как подчеркнула подмосковный детский омбудсмен, в её практике были случаи, когда дети получали серьёзные травмы и даже погибали в результате нападения собак.
Я бы настаивала на поводке для всех собак. Любая собака потенциально опасна, особенно для детей. Четыре года назад у нас был случай, когда «безопасный» джек рассел загрыз трёхлетнюю девочку», – отметила Мишонова.
В Подмосковье зафиксировано порядка 30 случаев нападений на детей, и только треть из них приходится на бездомных собак. 

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#Ксения Мишонова
#Уполномоченный по правам ребёнка в МО
#дети
#защита
#собаки
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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РПЦ собрала 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне СВО
19 июля 2023, 15:06

Фото: istockphoto/dimid_86

С начала специальной военной операции на Украине Русская православная церковь собрала около 390 миллионов рублей для оказания помощи беженцам и пострадавшим в зоне боевых действий. Об этом сообщили в синодальном отделе по благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
На помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям отдел направил 333,7 миллиона рублей. Кроме того, в России церковь собрала, закупила и передала беженцам и жителям регионов в зоне конфликта 2 940 тонн гуманитарных грузов. Из них более 1 850 тонн отправлено в Донецкую, Горловскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии.

Беженцы из воюющих регионов были размещены в 63 церковных учреждениях и приходах России, Германии и Великобритании. Например, в Германии временные переселенцы живут в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Гетшендорфе, в приходском доме Гамбурга, в Знаменском храме в Ульме, а в Англии — в церковном доме в Кидлингтоне неподалеку от Оксфорда.

На начавшемся сегодня, 19 июля, в Троице-Сергиевой лавре архиерейском совещании Русской православной церкви может быть принято решение о включении в ее состав епархий из новых российских регионов.

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#рпц
#помощь
#беженцы
#епархия
#приход
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В Подмосковье построили дом, вошедший в Книгу рекордов России
19 июля 2023, 15:00

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Московской области установили рекорд по скорости строительства дома из газобетона с отделкой.

Сотрудники главного управления государственного строительного надзора Московской области, глава городского округа Солнечногорск Александр Сорокин и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко стали стали почетными гостями церемонии регистрации абсолютного рекорда в Книге рекордов России по скорости строительства дома из газобетона с отделкой. 

Специалисты построили дом площадью 105 кв. метров в составе коттеджного поселка «Курилово Life» всего за 43 дня. За процессом строительства наблюдали представители Книги рекордов России. 

За полтора месяца строителям удалось возвести дом, включая работы по внутренней чистовой отделке.


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#Солнечногорск
#строительство
#Книга рекордов России
#рекорд
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Эксперт по выживанию Халилов рассказал, как укрыться от прилёта беспилотника в квартире и магазине
19 июля 2023, 14:44

Фото: IStock/Standart

МЧС хочет разрешить пользоваться любыми подземными укрытиями при военных конфликтах. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.
Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал «Радио 1», что любое помещение, в котором планирует укрываться человек, должно быть оборудовано. Там должен находиться большой запас еды, воды, а также организован приток свежего воздуха.
«Там обязательно должны быть места, где люди могут спать, сидеть, должны быть пути эвакуации. Если основной путь будет заблокирован, то люди окажутся в ловушке. Бомбоубежища есть разных классов, и даже в любом доме магазин или спортзал, который находится в подвальном помещении, может использоваться в качестве бомбоубежища», — сказал Эдуард Халилов.
Эксперт отметил, что во время ЧП люди в основном укрываются в своем доме, потому что не знают, где находятся бомбоубежища. Также он отметил, что многие оборудованные места непригодны для проживания.
Но во время укрытия в квартире также нужно соблюдать несколько правил. Они помогут выжить, например, при взрыве беспилотника рядом с жилищем или во время прилета ракеты.
«В квартире должен быть организован запас еды, воды, медикаментов, заряженных павербэнков, теплых вещей. Должна быть газовая горелка, свечи, фонари на каждого члена семьи, также нужно слушать, что будут говорить службы и по возможности выполнять. Во время ЧП нужно соблюдать правило двух стен: если в первую стену влетает ракета или беспилотник, то происходит взрыв, вторая стена должна защитить от него. То есть надо в глубине квартиры прятаться. Но в ванной этого делать нельзя, потому что там зеркала, плитка, аэрозоли, эти вещи могут чем-то навредить. Нужна просто комната в глубине квартиры, в которой вы можете жить и защищаться», — добавил Эдуард Халилов.
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#бомбоубежище
#Эдуард Халилов
#МЧС
#военный конфликт
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