Подмосковный омбудсмен помогла бойцу СВО восстановить право на единовременную выплату

К подмосковному обмудсмену Ирине Фаевской обратился участник спецоперации Алексей с просьбой о помощи

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился участник специальной военной операции Алексей с вопросом восстановления права на единовременную выплату военнослужащему, сообщает «Радио 1» пресс-служба подмосковного обмудсмена.

Алексея мобилизовал Военный комиссариат Одинцовского округа. Во время службы в зоне спецоперации он получил ранение, за которое установлена выплата в размере 3 миллионов рублей, которую ему не выплачивали.





«Для оперативного решения вопроса Алексея, я обратилась в Департамент социальных гарантий Минобороны России с просьбой разобраться в ситуации. В настоящий момент выплата установлена и перечислена мобилизованному в полном объеме на его банковский счет», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Ведомство сообщает, что единовременная выплата по ранению в размере 3 миллионов рублей, установленная Указом Президента Российской Федерации, не влияет на получение других выплат, предусмотренных действующим российским законодательством.