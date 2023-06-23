Подмосковный омбудсмен рассказала старшеклассникам о правах и обязанностях гражданина

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Встреча со школьниками проходила в Красногорском доме культуры «Луч».
Также, подмосковный омбудсмен напомнила школьникам о их правах и обязанностях.
«Детям в современном мире очень важно и обязательно знать, свои права и свои обязанности. Я всегда говорю эти два слова вместе, потому что одно не может существовать без другого», — считает Ирина Фаевская.Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поблагодарила общественных помощников омбудсмена и вручила им знаки отличия и благодарности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.