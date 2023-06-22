Подмосковный омбудсмен вручила знаки отличия и благодарности общественным помощникам

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская: Благодарю всех помощников, которые работают с нами на общественных началах

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поблагодарила общественных помощников омбудсмена и вручила им знаки отличия и благодарности, сообщает «Радио 1» пресс-служба подмосковного омбудсмена.

Церемония награждения общественных помощников состоялась в рамках мероприятия по правовому просвещению, приуроченному к прошедшему Дню России.





«Благодарю всех помощников, которые работают с нами на общественных началах. Они помогают людям не только собрать документы на местах и составить обращение. Нашим жителям, которые к нам обращаются, важны и человеческое участие, и моральная поддержка, то есть индивидуальный подход к каждому заявителю» — отметила Ирина Фаевская.

За заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области» награждены: Елена Бабакина, Вера Гогина, Вячеслав Киреев, Ольга Кузнецова, Петр Попов, Екатерина Попова.

Благодарность Уполномоченного по правам человека в Московской области за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области объявлены: Владимиру Сумарокову и Раисе Гороховой.