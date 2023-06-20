Подмосковный портал госуслуг начал принимать заявления в колледжи

Фото: Минобразования МО
Оформить онлайн-заявку можно до 15 августа
На портале «Госуслуги» Московской области начался приём заявлений на программы среднего профессионального образования. Подать онлайн-заявку можно до 15 августа, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
электронную форму – указать данные аттестата за девятый или 11-й класс, приложить его копию или электронный дубликат.
Необходимо выбрать образовательную организацию, специальность, форму обучения, отметить льготную категорию или индивидуальные достижения, прикрепить медицинскую справку или договор о целевом обучении. Статус заявления появится в личном кабинете на портале в течение рабочего дня.
Оригиналы документов следует принести в приёмную комиссию до 15 августа. Абитуриентам предлагают на выбор без малого 100 колледжей, где обучают по 192 специальностям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в вузах России стартовала приёмная кампания.
«В прошлом году абитуриенты проявили самый большой интерес к программе подготовки «Информационные системы и программирование». Наш регион предоставляет массу возможностей для развития в сфереЗапись в колледж доступна на региональном портале в разделе «Образование – «Образование детям». Для подачи заявления нужно иметь подтверждённую учётную запись. После авторизации надо заполнитьИТ. Будущие студенты могут оформить заявку за несколько минут», – сказала глава министерства Надежда Куртяник.
электронную форму – указать данные аттестата за девятый или 11-й класс, приложить его копию или электронный дубликат.
Необходимо выбрать образовательную организацию, специальность, форму обучения, отметить льготную категорию или индивидуальные достижения, прикрепить медицинскую справку или договор о целевом обучении. Статус заявления появится в личном кабинете на портале в течение рабочего дня.
Оригиналы документов следует принести в приёмную комиссию до 15 августа. Абитуриентам предлагают на выбор без малого 100 колледжей, где обучают по 192 специальностям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в вузах России стартовала приёмная кампания.
Лора Луганская