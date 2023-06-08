Подмосковный врач Позднякова рассказала, от чего беречь ребёнка в каникулы

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Родители должны заранее объяснить ребёнку правила безопасности
Лето – пора длинных школьных каникул, когда дети проводят больше времени без опеки взрослых. Чтобы игры на свежем воздухе, солнечные ванны и водные процедуры не обернулись неприятностями, нужно заранее объяснить ребёнку, где таится опасность и как её избежать. Об этом «Радио 1» заявила заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.
По её словам, ребёнку также нужно объяснить, чтобы он всегда был осторожен на улице, смотрел под ноги, когда бежит, по сторонам, когда едет на велосипеде. Он должен знать, что нельзя наступать на острые предметы, как вести себя на природе, в том числе на водоёмах.
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«В семье нужно в спокойной обстановке проводить такие беседы, чтобы ребёнок не испугался, а именно понял, как важна безопасность. Дети летом бегают, играют, катаются на велосипедах, и это нормально – они должны быть активными. Что требуется от родителей? Обеспечить ребёнка хорошей одеждой, чтобы ему не было жарко, удобной обувью, чтобы он в ней не спотыкался и не падал», – посоветовала врач.
«Если ребёнок едет на море или в лагерь, где есть водоём, нужно рассказать ему о безопасности на воде. Купаться он должен только под присмотром взрослых, в специально оборудованных водоёмах. Если вы отпускаете ребёнка утром на улицу, позаботьтесь, чтобы у него на голове была панама с полями, а плечи были прикрыты. Футболка должна быть с рукавами до локтя, так как предплечья могут обгореть. С 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно, лучше вообще спрятать ребёнка в тень», – сказала собеседница «Радио 1».По словам Поздняковой, важно соблюдать питьевой режим: у ребёнка всегда должна быть с собой бутылка с водой. Ещё одна опасность – насекомые.
«В городе ребёнку не всегда приходится встречаться с муравьями и осами. Но если ребёнок отправляется отдыхать в деревню к бабушке и дедушке, нужно объяснить, что лучше не подходить близко к ульям, не лезть в дупла деревьев, где могут быть гнёзда ос или диких пчёл. Во время лесных прогулок ребёнок должен быть одет в закрытую одежду, чтобы избежать присасывания клеща», – отметила Позднякова.Она также подчеркнула, что все овощи с деревенских грядок и фрукты из садов обязательно нужно мыть кипячёной водой, чтобы не допустить кишечных инфекций.
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Лора Луганская