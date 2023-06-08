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Подмосковный врач Позднякова рассказала, от чего беречь ребёнка в каникулы

08 июня 2023, 16:39

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Родители должны заранее объяснить ребёнку правила безопасности
Лето – пора длинных школьных каникул, когда дети проводят больше времени без опеки взрослых. Чтобы игры на свежем воздухе, солнечные ванны и водные процедуры не обернулись неприятностями, нужно заранее объяснить ребёнку, где таится опасность и как её избежать. Об этом «Радио 1» заявила заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.
«В семье нужно в спокойной обстановке проводить такие беседы, чтобы ребёнок не испугался, а именно понял, как важна безопасность. Дети летом бегают, играют, катаются на велосипедах, и это нормально – они должны быть активными. Что требуется от родителей? Обеспечить ребёнка хорошей одеждой, чтобы ему не было жарко, удобной обувью, чтобы он в ней не спотыкался и не падал», – посоветовала врач.

По её словам, ребёнку также нужно объяснить, чтобы он всегда был осторожен на улице, смотрел под ноги, когда бежит, по сторонам, когда едет на велосипеде. Он должен знать, что нельзя наступать на острые предметы, как вести себя на природе, в том числе на водоёмах.
«Если ребёнок едет на море или в лагерь, где есть водоём, нужно рассказать ему о безопасности на воде. Купаться он должен только под присмотром взрослых, в специально оборудованных водоёмах. Если вы отпускаете ребёнка утром на улицу, позаботьтесь, чтобы у него на голове была панама с полями, а плечи были прикрыты. Футболка должна быть с рукавами до локтя, так как предплечья могут обгореть. С 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно, лучше вообще спрятать ребёнка в тень», – сказала собеседница «Радио 1».
По словам Поздняковой, важно соблюдать питьевой режим: у ребёнка всегда должна быть с собой бутылка с водой. Ещё одна опасность – насекомые.
«В городе ребёнку не всегда приходится встречаться с муравьями и осами. Но если ребёнок отправляется отдыхать в деревню к бабушке и дедушке, нужно объяснить, что лучше не подходить близко к ульям, не лезть в дупла деревьев, где могут быть гнёзда ос или диких пчёл. Во время лесных прогулок ребёнок должен быть одет в закрытую одежду, чтобы избежать присасывания клеща», – отметила Позднякова.
Она также подчеркнула, что все овощи с деревенских грядок и фрукты из садов обязательно нужно мыть кипячёной водой, чтобы не допустить кишечных инфекций.

Ранее подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала, как собрать ребёнка в лагерь.


#дети
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#лето
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#Московская область
#Подмосковье
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Опрос: 40% петербуржцев планирует сменить работу
05 июля 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/fizkes

Исследование аналитиков показало, что 40% петербуржцев планирует сменить работу, а 20% - поменять профессию из-за негативного влияния трудовой деятельности на здоровье.
Отмечается, что более половины жителей Санкт-Петербурга заявили о том, что работа негативно влияет на их здоровье.

При этом, граждане по-разному решают проблему поправки своего здоровья. Как передаёт «Петербургский дневник», 63% берут отпуск, а также принимают БАДы, витамины, лекарства, занимаются спортом и регулярно проходят диспансеризацию.

А исследования «Авито Работы» показало, что у трети российских компаний (32%) в планах делегировать искусственному интеллекту некоторые процессы, чтобы переключить сотрудников на те направления, которые требуют творческого подхода и эмпатии, в течение ближайших 5 лет. При этом примерно столько же организаций (35%) пока не видят в этом необходимости.

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#общество
#работа
#сотрудники
#здоровье
#Санкт-Петербург
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Российский FPV-дрон потопил украинский катер у Антоновского моста
05 июля 2023, 17:47

Фото: РИА Новости

Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как российский оператор FPV-дрона ударом потопил катер ВСУ, который двигался на большой скорости на Днепре у Антоновского моста.
Согласно видеозаписи, российский разведывательный дрон обнаружил группу украинских военных, по которым был нанесен удар. Тогда украинцы спрятались под пролетом моста. Потом военные погрузились на быстроходные катера, однако один из них был поражен FPV-дроном, который попал в кормовую часть судна. Таким образом, катер перевернулся и затонул.

В оборонном ведомстве России объяснили, что на видеозаписи запечатлен момент уничтожения операторами FPV-дронов группы украинских военных, а также катера с диверсантами на борту. Все произошло у Антоновского моста.

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#Минобороны РФ
#спецоперация
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Воробьёв выслушал мнения посетителей парка «Ривьера» после благоустройства
05 июля 2023, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с посетителями парка «Ривьера», который после благоустройства стал излюбленным местом отдыха жителей Можайска. Масштабные работы начались в 2019-м и шли два года.
«Спасибо жителям за инициативность и внимательный подход к благоустройству. В начале июня мы проводили в наших парках опрос – как дальше развивать парки, что улучшить, какие активности добавить. Задача главы и дирекции парка – постараться эти наказы воплотить в жизнь, сделать парки комфортнее для малого бизнеса, создать возможности для размещения тележек с мороженым и водой, фудтраков, прокатов велосипедов и самокатов. Главное – чтобы эти точки органично вписывались в пространство и не вредили природе», – сказал Воробьёв. 
В парке «Ривьера» для любителей активных видов спорта обустроили лыжероллерную трассу и велотрассу. Для тех, кто любит ходить пешком появился маршрут для прогулок. Дорожки не пересекаются и не создают неудобств посетителям.
«Я нигде не видел, чтобы лыжероллерная трасса, велодорожка и пешеходная часть были отделены друг от друга. И освещение здесь тоже разное: для велосипедистов – одно, для лыжероллеров – другое. У меня занимается три группы, в общей сложности 40 человек. В парк приходим каждый день. У нас здесь не только трасса, но и тренажёрный зал, и база для подготовки инвентаря», – рассказал тренер по лыжным гонкам Андрей Голицын
В «Ривьере» также установили детские игровые площадки, скамейки, урны, беседки и раздевалку, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Кроме того, провели уличное освещение и оборудовали камеры видеонаблюдения.
«Я живу рядом с парком и вижу, насколько он изменился. Тут появились ухоженные дорожки, стало приходить много людей. В этом году открылось кафе. Хотелось бы, чтобы ещё благоустроили пляж, песочек завезли», –высказала пожелание местная жительница Наталья Куралех.
В 2022 году в Можайске также обновили сквер «Черёмушки» площадью 1,3 га. До конца года запланирована установка двух стел «Населённый пункт воинской доблести» – в селе Семёновское и деревне Мокрое. Там тоже проведут благоустройство.
 
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#Можайск
#парк
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине
05 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/welcomia

Русским хакерам из «Солнцепека» удалось сорвать всеобщую мобилизацию на Украине.
Хакеры уничтожили целую сеть баз данных государственной службы статистики, с помощью которой ВСУ искали призывников, пишет Telegram-канал Mash.

Информацию по лицам призывного возраста собирали и передавали властям и военкоматам. Хакеры практически уничтожили систему: теперь серверы не работают, с компьютеров сотрудников удалена информация, а процессы, поломаны.
 
Также хакерам удалось обнаружить списки военной техники, которая была поставлена Норвегией, Литвой и Польшей. В документах была опись неработающего и сломанного оборудования.

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#Украина
#хакеры
#ВСУ
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Частный дом разрушен после обстрела курского села Троицкое
05 июля 2023, 17:33

Фото: iStock/victorass88

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле села Троицкое Кореневского района со стороны ВСУ разрушен частный дом.
«После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего по селу было выпущено три снаряда. Специалисты приступили к оценке нанесенного обстрелом ущерба. При этом глава региона уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

3 июля в ходе обстрела Курской области в селе Троицкое было повреждено здание местной школы. Местные жители также не пострадали.

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#Курская область
#Роман Старовойт
#обстрел
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Химик Еремина: Частые интенсивные дожди несут в себе самую чистую воду
05 июля 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/Germanovich

Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Еремина заявила, что наиболее чистые дожди выпадают тогда, когда они идут интенсивно и часто.
А после засухи, по словам эксперта, наоборот, выпадают самые грязные дожди.

«Дожди – это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят «Выпадет месячная норма осадков», — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да ещё не сильный, — это будет самый грязный дождь», — отметил в беседе с Газета.ру Еремина.

Кроме того, по её словам, любая природная вода имеет примерно одинаковый состав.

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#вода
#экология
#состав
#дожди
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Минюст включило Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций
05 июля 2023, 17:18

iStock/eric151

Организацию Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже признали иноагентом, нежелательной её также назвала Генеральная прокуратура.
Всемирный фонд дикой природы является швейцарской транснациональной общественной организацией, которая занимается сохранением, исследованием и восстановлением окружающей среды.

Минюст включил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России. 

Ранее Генпрокуратура в результате проведенной проверки установила, что деятельность организации, которая позиционирует себя как природоохранная и экопросветительская выполняла иные функции. По информации ведомства, компания использовалась в качестве прикрытия для реализации проектов, связанных с формированием угроз России в экономической сфере.

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#Всемирный фонд дикой природы
#WWF
#иноагент
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Путин обсудил с Пашиняном в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
05 июля 2023, 17:09

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин и премьер Никол Пашинян поговорили по телефону и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал о готовности и дальше оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
 
Разговор инициировала армянская стороны.
 
В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

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#Путин
#Пашинян
#Кремль
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На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места
05 июля 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Центральные пляжи Анапы настолько переполнены, что отдыхающие вынуждены загорать стоя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пробираться к морю приходится через плотную толпу отдыхающих. А разместиться на пляже лежа или даже сидя уже невозможно, так как места для этого попросту нет.

При этом власти Анапы заявляют, что переполнены только центральные пляжи. При этом в черте города есть множество полупустых мест, где можно комфортно отдыхать, купаться и загорать.

«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» - цитирует РИА Новости слова собственного источника в администрации Анапы.

По некоторым данным, на сегодняшний день в Анапе отдыхают около 155 тысяч человек. Жилой фонд заполнен более чем на 90%.

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#Анапа
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#лето
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