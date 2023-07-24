Подмосковью выделят 270 млн на благоустройство территорий.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В результате победы на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023, Подмосковью выделят гранты на реализацию проектов благоустройства территорий.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал об итогах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (2023), который проходит во Владивостоке.
Победа в конкурсе принесет региону 270 миллионов рублей грантов на реализацию благоустройства этих территорий.
Михаил Хайкин рассказал, что две территории — в Истре и в Дубне, отдельно были отмечены благодарственными письмами министра «За качественную проработку».
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«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Михаил Хайкин рассказал, что две территории — в Истре и в Дубне, отдельно были отмечены благодарственными письмами министра «За качественную проработку».
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Алиса Сергиенко