Подольск попал в лидеры среди российских городов по вводу жилья

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«За прошлый год в муниципалитете было построено 274 тыс кв метров жилой недвижимости. Это позволило Подольску занять 26-е место в федеральном рейтинге», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что в 2022 году в муниципалитете ввели эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью более 42 тыс кв метров. Ключи от квартир получили почти 500 обманутых дольщиков
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