Подольским школьникам рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Подольской молодежи сотрудник аппарата омбудсмена рассказала об правах и обязанностях детей и молодёжи, а также о существующих социальных гарантиях, предоставляемых в России. Также школьники узнали подробнее о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
«В этом году состоялась последняя встреча со школьниками в рамках правового просвещения в Московском театре на Таганке. Как и все взрослые, дети имеют не только права, но и обязанности и важно, чтобы ребята понимали это. На встрече ребятам рассказали разные реальные правовые ситуации, на которых можно научиться видеть последствия тех или иных поступков», - поделилась Ирина Фаевская.
Читайте также:
Омбудсмен Фаевская провела приём граждан вместе с подмосковными следователями
Фаевская отпраздновала 10-летие проекта «Старшее поколение» с долголетами из Королёва
Подмосковный омбудсмен Фаевская заинтересовалась избиением учительницы Деденевской школы