Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подольским школьникам рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской

Подольским школьникам рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской

28 ноября 2023, 11:28
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Школьники из Подольска познакомились с деятельностью омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Об этомсообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Подольской молодежи сотрудник аппарата омбудсмена рассказала об правах и обязанностях детей и молодёжи, а также о существующих социальных гарантиях, предоставляемых в России. Также школьники узнали подробнее о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.


«В этом году состоялась последняя встреча со школьниками в рамках правового просвещения в Московском театре на Таганке. Как и все взрослые, дети имеют не только права, но и обязанности и важно, чтобы ребята понимали это. На встрече ребятам рассказали разные реальные правовые ситуации, на которых можно научиться видеть последствия тех или иных поступков», - поделилась Ирина Фаевская.


Стоит отметить, что для подольских школьников в рамках правового просвещения организовали просмотр спектакля Мой бедный Марат».

Читайте также:

Омбудсмен Фаевская провела приём граждан вместе с подмосковными следователями

Фаевская отпраздновала 10-летие проекта «Старшее поколение» с долголетами из Королёва

Подмосковный омбудсмен Фаевская заинтересовалась избиением учительницы Деденевской школы
#ирина фаевская
#дети
#права
#школьники
#встреча
#подмосковье
#подольск
#молодёжь
Читайте нас в
Двойная пенсия и штрафы за резину: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023
28 ноября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/artisteer

С 1 декабря 2023 года в законодательстве РФ произойдут очередные изменения. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что ждет автовладельцев, повысят ли пенсии, и как изменится жизнь россиян в первый месяц зимы.

Повышение пенсий с 1 декабря 2023


В декабре большинство пенсионеров ждет две выплаты. Из-за длительных праздников в начале января, пенсия за второй зимний месяц будет начислена 25 декабря. Прибавка к пенсиям, начисленным за декабрь, полагается ранее работавшим пенсионерам, если они уволились в сентябре текущего года. Также повышенная выплата придет тем, кто достиг 80-летнего возраста.

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров произойдет в январе 2024 года. Выплата за этот месяц придет на 7,5% больше.

Обязательная маркировка для новых товаров с 1 декабря 2023


Безалкогольные напитки, которые реализуются в стекле или полимерной упаковке будут подлежать обязательной маркировке. Соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря текущего года. Такая мера направлена на борьбу с фальсификатом. Кроме того, под маркировку попадут никотинсодержащие и безникотиновые жидкости для электронных сигарет.
 
Маркировка будет нанесена на упаковку продукта в виде штрихкода, который будет указывать на то, что товар внесен в систему мониторинга «Честный знак».

Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ

Запрет на авторизацию через зарубежные сервисы с 1 декабря 2023


На российских ресурсах регистрация будет возможна только с помощью отечественных информационных систем, например «ВКонтакте», Mail.ru или посредством «Госуслуг». С 1 декабря 2023 года авторизация на сайтах с помощью зарубежных сервисов будет запрещена. Таким образом будет обеспечиваться сохранность личных данных россиян, уверены инициаторы нововведения.


Новые правила для выезда за границу с декабря 2023 


Летом текущего года были приняты поправки, которые регулируют порядок выезда из России. Недействительными станут загранпаспорта, чей срок действия истек. В выезде из страны будет отказано тем, кто лишился гражданства РФ или изменил имя, фамилию, сведения о дате и месте рождения незаконным путем.

Соответствующие изменения вступят в силу 11 декабря 2023 года.Также не удастся покинуть страну тем, у кого есть долг более 10 тысяч рублей.  

Изменения для автомобилистов с 1 декабря 2023


С 1 декабря 2023 года, те автовладельцы, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, будут нести административную ответственность. Отныне несезонная резина входит в перечень неисправностей авто, при которых не допускается его дальнейшая эксплуатация. Мера вступит в законную силу с 1 декабря и будет предусматривать штраф в размере 500 рублей.

Читайте также:
 
Власти Шри-Ланки начали выдачу гражданам России бесплатных виз

Нелегальным мигрантам в РФ могут запретить получать права и водить автомобиль

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год


 
#выплаты
#закон
#правила
#пенсия
#поправки
#индексация
#путин
#россия
Читайте нас в
На российского сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Mash: на сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
28 ноября 2023, 11:23

Фото: iStock/Dzurag

В отношении российского сценариста Вадима Калашова возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сценариста сериала «Купчино» ранее уже привлекали по административной статье о публичных действиях, дискредитирующих армию России. 

Однако это не помешало ему несколько дней назад опубликовать в социальных сетях пост, в котором он осуждал российских военнослужащих и участников спецоперации на Украине. 

В отношении 42-летнего Калашова было открыто уголовное дело, по которому сценаристу может грозить до пяти лет лишения свободы. 

Читайте также:

Писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС РФ

Певец Шарлот вернулся в Россию — ему грозит наказание за дискредитацию ВС РФ

Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя* на предмет дискредитации ВС РФ

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#уголовное дело
#россия
#наказание
#вс рф
#полиция
Читайте нас в
На станции Пушкино установят дополнительные турникетные павильоны
28 ноября 2023, 11:05

Фото: пресс-служба ЦППК

ЦППК установит дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
На станции «Пушкино» по просьбам пассажиров ЦППК установят два павильона на 16 турникетных проходов. В общей сложности на станции будут оборудованы 55 проходов.

Благодаря увеличению турникетов в час пик совершать пассажиропоток через них увеличиться до 528 человек в минуту, что двое превышает нынешнюю пропускную способность.

Стоит отметить, что работы по установки первых восьми турникетов начнут в декабре 2023 года. Вторую часть запланировали сделать в первом квартале 2024-го. Новые турникеты установят на платформах №1 и №2.

Кроме этого, со станции Пушкино ежедневно совершают поездки свыше 40 тысяч человек. 

Читайте также:

На Усовской ветке Белорусского направления установили современные валидаторы

Пассажирам ЦППК обеспечили бесплатный провоз зимнего спортинвентаря

На 13% вырос пассажиропоток на станции Снегири
#пушкино
#цппк
#человек
#пассажиропоток
#поездки
#станции
#подмосковье
Читайте нас в
Сотрудники приюта в Омске спасли щенка с пятью лапами
28 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Щенка с врождённой аномалией спасли сотрудники омского приюта, об этом представители организации «Муниципальный приют для животных» сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам представителей приюта, специалисты по отлову бродячих животных приехали по вызову местных жителей. Им сообщили, что по округе бегает стая бездомных собак. Однако, ловцы сразу заметили, что с одним из щенков явно что-то не так. 

«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки», - прокомментировали ситуацию представители приюта. 

Выяснилось, что у щенка есть врождённая аномалия – пятая лапа. В организации сообщили, что её щенку, скорее всего, просто ампутируют, если после рентгена к операции не найдут никаких противопоказаний. 

Здоровому щенку начнут подыскивать любящий дом. 

Читайте также: 

Врач Широкожухова: Собака может мёрзнуть из-за неправильного питания

Кинологи рассказали, на что обращать внимание при покупке породистой собаки

В питомник под Волоколамском привезли пострадавшего амурского тигра
 
#специалисты
#операции
#собака
#омская область
#приют
Читайте нас в
Суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца января
28 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу до конца января следующего года. Он был задержан за шпионаж в марте текущего года в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана до 30 января 2024 года», - говорится в сообщении.
Гершкович обвиняется в шпионаже.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на два месяца по подозрению в шпионаже. Мужчину задержали в Екатеринбурге утром 30 марта. По версии ФСБ, он собирал защищенные государственной тайной сведения о работе одного из предприятий российского ВПК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корреспондента поймали с поличным.

Читайте также:

Защита Гершковича предлагала залог в 50 млн рублей, но суд отказал

Газета WSJ возмутилась продлением ареста Гершковича

Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича
#суд
#сша
#фсб
#защита
#дмитрий песков
#рф
Читайте нас в
Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять силой мысли
28 ноября 2023, 10:14

Фото: iStock/valio84sl

Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять с помощью силы мысли. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Отмечается, что разработчики компании «Нейроботикс» связали дрон «Пионер Мини» с нейроинтерфейсом, благодаря которому беспилотником можно управлять с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли.

Эксперт рабочей группы компании-разработчика Владимир Конышев рассказал, что такие квадрокоптеры можно использовать при проведении различных соревнований, а также для подготовки будущих пилотов. Умение управлять сложными беспилотниками с помощью силы мысли позволяет выработать стрессоустройчивость, научиться контролировать эмоции и улучшить концентрацию внимания. 

Читайте также:

В России разработали подводный мини-беспилотник

В РФ разработали высокоскоростной дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии

В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
#беспилотник
#разработка
#ученые
#россия
Читайте нас в
Учитель информатики московской школы неожиданно нарисовал на доске свастику
28 ноября 2023, 09:50

Фото: istockphoto/fpphotobank

Учителя информатики одной из лучших московских школ проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганды нацистской символики. Причиной стала свастика, на рисованная им на доске.
Во время урока 41-летний преподаватель информатики элитной гимназии № 1619 им. Марины Цветаевой в Строгино Сергей Аверьянов неожиданно нарисовал на интерактивной доске  свастику и сделал внизу приписку: «Слава Украине! Смерть русским полудуркам!», сообщает телеграм-канал Mash. Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно. Ранее учитель никогда не высказывал профашистских или проукраинских взглядов.

О случившемся дети после урока рассказали другим учителям. Те обратились в полицию. Сейчас с преподавателем разбираются правоохранители. Сама школа может также подвергнуться проверке.

Читайте также:

Минюст признал иноагентами четырёх человек, а также организацию «ЛЮДИ»*

В МГИМО заявили, что Кобаладзе уволился по собственному желанию

Преподаватель МГИМО уволен за приглашение на встречу со студентами Ивана Урганта
#школа
#учитель
#дети
#преподаватель
#украина
#полиция
Читайте нас в
Синоптик Шувалов: Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами
Синоптик Шувалов пообещал возвращение метели и понижение температуры в Москве
28 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/MahmutSonmez

Обильный снегопад вернётся в столичный регион уже скоро. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам синоптика, небольшой снег будет идти в Москве и Подмосковье до четверга. После этого вернётся антициклон, а вместе с ним и обильные осадки.
«Холодный день будет в среду, а в четверг ждём очередной в Подмосковье южный циклон и снегопад, но не такой интенсивный. Общее количество осадков может составить до 5-7 сантиметров в Москве и местами по области до 10 сантиметров. Температура снова подпрыгнет до слабоотрицательных значений около -3 градусов», — отметил Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что начало декабря подарит сугробы и мороз.
«Потом циклон уйдёт на север, а к нам вернутся морозы. Ночная температура опустится до -10 градусов, а в начале следующей неделе до -18 градусов. Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами», — заключил собеседник.
Читайте также: 

Московская «чёрная метель» накроет Великий Новгород и Санкт-Петербург

Адвокат призвал опоздавших из-за снегопада на работу подать в суд на коммунальщиков

«Второй напор могут не выдержать»: Синоптики ожидают новую волну шторма на юге России 
#подмосковье
#синоптики
#снег
#мороз
#погода
#зима
Читайте нас в
Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации
28 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

Согласно исследованию Авито Работа, 73% россиян обращают внимание на репутацию компании при поиске работы. Опрос есть в распоряжении «Радио 1».
В исследовании принимали участие 10 тысяч человек. 66% из них заявили, что регулярно отслеживают вакансии на сайтах по поиску работы. Наиболее важный критерий выбора работодателя для большинства участников опроса (73%) — это его репутация.
 
Чаще всего россияне обращают внимание на отзывы бывших и действующих сотрудников в Интернете (57%), рекомендации друзей (45%), проверенный профиль компании (31%), рейтинг работодателя на джоб-платформе (29%) и сайт организации (27%).
При этом, 65% респондентов отметили, что не доверяют компании, если у их знакомых был негативный опыт. Ещё 52% заявили, что на отношение к организации влияют негативные отзывы или их отсутствие, 34% обращают внимание на сайт, не вызывающий уверенности, для 32% опрошенных важным критерием является отсутствие подтверждения пройденной проверки профиля работодателя на платформе для поиска работы.
 
Больше всего на наличие отметки о достоверности реквизитов компании-работодателя в профиле на работных сайтах обращают внимание жителей Красноярска (41%), Санкт-Петербурга  (39%), Казани (38%) и Новосибирска (37%), а также в равной степени представителей сегментов IT, консалтинга, медицины, фитнеса (38%) и банкинга (37%).

Читайте также:

Почти половина россиян начали работать в возрасте до 18 лет

Дальнобойщик, токарь, автоэлектрик: Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий России

Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
#проверки
#вакансии
#компании
#работа
Читайте нас в
Достижения.рф