Подозреваемый в истязании младенца блогер-сыроед в Сочи признан вменяемым

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Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 43-летнего блогера-сыроеда было возбуждено уголовное дело по факту истязания новорожденного младенца. На время предварительного следствия после проведения психолого-психиатрической экспертизы суд заключил его под стражу. В ближайшее время расследование уголовного дела будет завершено.
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