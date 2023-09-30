Подростки из Подмосковья сняли гей-ролик на фоне памятника героям ВОВ

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Три подмосковных школьника, снявших десятиминутную гей-короткометражку, могут получить по три года колонии. Они устроили однополый разврат на фоне монумента героям Великой Отечественной войны и выложили заснятые кадры в сеть.
Парни, которым по 17 лет, утверждают, что просто высмеивали тему ЛГБТ, а все интимные сцены сняты не по-настоящему. Остается надеяться, что с семьями кинолюбителей, так по-свински обошедшихся с героическим прошлым родной страны, будут проведены соответствующие беседы, а самих их накажут, пусть пока не тюрьмой, но так, чтобы осталась в памяти недопустимость пренебрежением определенными моральными нормами.
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Александр Бойцов