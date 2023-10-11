​Подтверждённые учётные записи на региональном портале госуслуг имеют 77% жителей Подмосковья

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За 11 лет существования портала госуслуг Московской области к нему присоединилось более 6,7 млн пользователей с подтверждённой учетной записью. Такую статистику привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
По данным министерства, с начала года самыми популярными электронными услугами стали «Выписка из домовой книги» (858 тыс заявлений), «Кружки и секции» (631 тыс.), «Выдача и замена социальных карт жителя Московской области» (363,6 тыс), «Запись в школу» (184 тыс), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (176,4 тыс).
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Лора Луганская