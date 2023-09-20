Подведены итоги благотворительного забега «Бегом с Дневником»

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Хоспис для детей и взрослых получил в дар часть оборудования, которое было приобретено благодаря забегу «Бегом с Дневником». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что редакция «Петербургского дневника» передала благотворительному фонду «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» подарок – два современных компьютера, которые необходимы в работе команды фонда.
Сообщается, что благотворительный забег «Бегом с Дневником» был проведен в мае этого года. В забеге поучаствовали более 1000 профессионалов и любителей спорта из 5 стран и 69 городов РФ.
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«Конечно, этот подарок очень поможет в работе! Наша команда расширяется, становится больше и наша целевая группа. С недавнего времени, напомню, у нас в хосписе помимо детей есть и молодые взрослые», — цитирует «Петербургский дневник» специалиста по развитию социальных проектов фонда Евгению Боровкову.
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Екатерина Коршунова