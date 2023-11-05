Подводный крейсер «Император Александр III» успешно запустил ракету «Булава»

Фото: Минобороны России
Новейший подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Об этом сообщает 5 ноября российское Министерство обороны.
Этот пуск стал финальным пунктом государственных испытаний «Императора Александра III», далее ожидается принятие решения о приеме атомного ракетного подводного крейсера в состав Военно-морского флота РФ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ещё до конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут, в частности, фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер "Красноярск».
Министр обороны также заявил, что совершенствование Военно-морского флота РФ позволяет защищать интересы государства и достойным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ещё до конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут, в частности, фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер "Красноярск».
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