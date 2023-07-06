Подземный железнодорожный переход в Мытищах сдадут в 20-х числах июля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 20-х числах июля в 30-м микрорайоне Мытищ сдадут подземный пешеходный железнодорожный переход. Вопрос был решён в ходе программы «Подмосковье. Работаем» в прямом эфире радио Sputnik с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Жительница Мытищ Юлия обратилась к главе региона по видеосвязи с просьбой обратить внимание на пешеходный переход в Мытищах.
За ремонт возьмутся уже в ближайшие дни, а в 20-х числах июля сдадут работу, сказала глава Мытищ Юлия Купецкая. Она рассказала, что в прошлом году на платформе Строитель приступили к реконструкции надземного пешеходного перехода. Там установили лифты, чтобы жителям было комфортно передвигаться.
Читайте также:
Воробьёв: задача властей – оперативно реагировать на все важные процессы в регионе
Новый фельдшер в ФАПе деревни Барабаново появится уже 10 июля
В деревне Крючково вдоль шоссе в августе обустроят пешеходные дорожки
«В городском округе Мытищи на железнодорожной станции Строитель есть подземный пешеходный переход. Прошу обратить внимание на состояние ступеней, о которые вечно спотыкаются жители, потому что в них находятся дыры. Нужно сделать качественный ремонт ступенек», – рассказала женщина.
«Но остался ещё подземный пешеходный переход, мы эту проблему знаем. Сейчас, в благоустроительный период, вместе с РЖД приступаем к ремонту этого перехода. Уже на этой неделе рабочие выходят на объект. Сроки исполнения установлены на 20-е числа июля», – сказала Купецкая.Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова добавила, что в этом году в регионе сдадут пять разноуровневых пешеходных переходов. Начнётся проектирование ещё пяти. За прошлый год было построено два таких объекта. Все они соответствуют современным требованиям.
«Что касается таких пешеходных переходов, как на станции Строитель, то он был построен в 1985 году. У нас их в Московской области таких – более 160 штук. Мы с РЖД согласовываем программу их ремонта, потому что многие устарели», – подчеркнула Кротова.Властям Московской области нужно максимально подробно доводить до жителей информацию о проведении ремонта на объектах железнодорожной инфраструктуры, сказал Воробьёв.
Читайте также:
Воробьёв: задача властей – оперативно реагировать на все важные процессы в регионе
Новый фельдшер в ФАПе деревни Барабаново появится уже 10 июля
В деревне Крючково вдоль шоссе в августе обустроят пешеходные дорожки
Лора Луганская