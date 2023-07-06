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Подземный железнодорожный переход в Мытищах сдадут в 20-х числах июля

06 июля 2023, 17:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 20-х числах июля в 30-м микрорайоне Мытищ сдадут подземный пешеходный железнодорожный переход. Вопрос был решён в ходе программы «Подмосковье. Работаем» в прямом эфире радио Sputnik с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Жительница Мытищ Юлия обратилась к главе региона по видеосвязи с просьбой обратить внимание на пешеходный переход в Мытищах.
«В городском округе Мытищи на железнодорожной станции Строитель есть подземный пешеходный переход. Прошу обратить внимание на состояние ступеней, о которые вечно спотыкаются жители, потому что в них находятся дыры. Нужно сделать качественный ремонт ступенек», – рассказала женщина.

За ремонт возьмутся уже в ближайшие дни, а в 20-х числах июля сдадут работу, сказала глава Мытищ Юлия Купецкая. Она рассказала, что в прошлом году на платформе Строитель приступили к реконструкции надземного пешеходного перехода. Там установили лифты, чтобы жителям было комфортно передвигаться.
«Но остался ещё подземный пешеходный переход, мы эту проблему знаем. Сейчас, в благоустроительный период, вместе с РЖД приступаем к ремонту этого перехода. Уже на этой неделе рабочие выходят на объект. Сроки исполнения установлены на 20-е числа июля», – сказала Купецкая.
Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова добавила, что в этом году в регионе сдадут пять разноуровневых пешеходных переходов. Начнётся проектирование ещё пяти. За прошлый год было построено два таких объекта. Все они соответствуют современным требованиям.
«Что касается таких пешеходных переходов, как на станции Строитель, то он был построен в 1985 году. У нас их в Московской области таких – более 160 штук. Мы с РЖД согласовываем программу их ремонта, потому что многие устарели», – подчеркнула Кротова.
Властям Московской области нужно максимально подробно доводить до жителей информацию о проведении ремонта на объектах железнодорожной инфраструктуры, сказал Воробьёв.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Мытищи
#переход
#железная дорога
#Юлия Купецкая
#Анна Кротова
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США 7 июля может объявить о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
06 июля 2023, 19:39

Фото:iStock/Yaraslau Mikheyeu

США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который будут входить кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, что американские власти активно рассматривают поставки на Украину кассетных боеприпасов.
 
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
 
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.

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#США
#Украина
#СВО
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Талибы* объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
06 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/NatanaelGinting

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.
Пресс-секретарь пояснил, что салоны красоты накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадебной церемонией, а некоторые бьюти-процедуры «противоречат шариату». Мохаджер не уточнил, в чем именно заключается противоречие.

Напомним, 4 июля стало известно, что Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца.

*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России

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#Афганистан
#салон красоты
#женщины
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Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства
06 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
«На многих предприятиях низкая производительность труда, устаревшее оборудование, долгое время развитием многих отраслей не занимались. Все это приводит к дефициту кадров», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

До этого эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года. Так, по сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.

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#работа
#производство
#труд
#общество
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В Москве 8 июля из-за велогонки перекроют некоторые дороги
06 июля 2023, 19:24

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

8 июля с 7:30 до 12:00 в районе улицы Косыгина в Москве перекроют движение.
Изменения в движении связаны с проведением велогонки «Столица», сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.
 
Помимо улицы Косыгина перекроют участки Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта и Воробьевского шоссе.

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#Москва
#велогонка
#движение
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В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
06 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Matt277

В Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

Согласно сообщению, спасатели вынесли уже двух людей, которые надышались угарным газом. Они будут направлены в ближайшие медучреждения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего из горящего здания спасли уже семь человек. Эвакуация людей продолжается.

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#пожар
#Москва
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Вирусолог Малышев: Заразиться менингитом через посылку маловероятно
06 июля 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человекe воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.
«Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным способом. То есть, через контакты с носителями, больными. <…> А вот заразиться через посылку маловероятно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он добавил, что при заражении симптомов может не быть вообще, а могут случится менингит, энцефалит и шок. Таким образом, инфицированный может и не подозревать о болезни.

В Екатеринбурге из-за вспышки менингита среди сотрудников распределительного центра OZON погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Так, у заболевших инфекция протекала молниеносно. Они скончались менее чем за сутки. Один из погибших поступил в больницу 25 июня, а умер 26 июня. Второго заболевшего госпитализировали 1 июля. Он скончался в тот же день.

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#заболевание
#менингит
#инфекция
#врач
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В Дубне начнут производить оборудование для метро и РЖД
06 июля 2023, 19:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

Научно-производственный комплекс «ЭНКОР» в Дубне будет производить оборудование для метрополитена и РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники надзорного ведомства провели профилактический визит на стройплощадку цеха предприятия. 
«Комплекс будет ежегодно изготавливать 250 термопластических контейнеров с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также 25 блочно-модульных подстанций, распределители с моторным приводом и индикатором короткого замыкания», – говорится в сообщении. 
Комплекс состоит из одноэтажного здания площадью 5 тыс кв м. Завершить строительство планируют в III квартале этого года. Сейчас на объекте проводят монтаж внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству.
 
Визит был проведён по просьбе застройщика. Инспекторы осмотрели здание, оценили благоустройство прилегающей территории, выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с проектом. 
 
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#Главгосстройнадзор МО
#экономика
#Дубна
#Московская область
#Подмосковье
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В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
06 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/Prathaan

Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

СУСК уточняет, что в совершении преступления подозревается мужчина 1981 года рождения, «который произвел не менее трех выстрелов из пистолета в потерпевшего».

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#Ленинградская область
#уголовное дело
#СУСК
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Эрдоган встретится с Зеленским в Турции
06 июля 2023, 19:14

Фото: сайт Кремля

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским пройдёт 7 июля в Стамбуле.
РИА Новости пишет, что по итогам переговоров лидеры проведут пресс-конференцию.
 
«Ожидается, что завтра господин президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи в павильоне Вахдеттин может состояться пресс-конференция», — сообщили в канцелярии президента Турции.
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#Турция
#Зеленский
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