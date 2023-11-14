В Севастополе похоронили участника боёв за Мариуполь Суханова

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В Севастополе похоронили погибшего начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что под руководством Суханова подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь». Об это пишет РБК.
«Он служил и в десантно-штурмовых подразделениях, и в разведке. Прошел «горячие» точки, был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, имеет множество наград, включая Орден Мужества. Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями», — написал Развожаев в Телеграм-канале.
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