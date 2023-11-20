Погибли недоношенные новорождённые, эвакуированные из больницы «Аш-Шифа» в Газе

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Восемь недоношенных новорождённых, которых эвакуировали из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, погибли. Об этом сообщает телеканал al Arabiya.
В субботу, 18 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на час приостановила ведение боевых действий для эвакуации больницы «Аш-Шифа». За это время сотрудники лечебного учреждения смогли вывести свыше 450 пациентов, которые прошли 25 километров, чтобы попасть в больницы на юге сектора Газа. Кроме того, из больницы эвакуировались более пяти тысяч человек, которые находились в ней как в убежище, защищаясь от обстрелов со стороны Израиля.
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Анастасия Чинкова