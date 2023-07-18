Погибших на Крымском мосту могут похоронить втайне от выжившей дочери

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Родителей 14-летней Ангелины, которая смогла выжить во время теракта на Крымском мосту, могут похоронить втайне от девочки по рекомендации ее лечащих врачей и психологов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Дедушка и бабушка пострадавшей девочки по этой же причине пока не едут к внучке в больницу, чтобы не проговориться о трагедии. При этом за телами погибших белгородцев уже выехала машина. Они будут доставлены на родную землю и там похоронены.
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Элина Позднякова