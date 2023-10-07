Погранслужба Литвы не пустила в страну рекордное количество мигрантов

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Литовские пограничники за сутки пресекли попытки проникнуть в страну 54 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Служба охраны госграницы при МВД Литвы.
Уточняется, что такой показатель стал максимальным с начала этого года.
В ведомстве подчеркнули, что последний раз такое количество мигрантов, нелегально пытавшихся перейти литовско-белорусскую границу, наблюдалось в ноябре прошлого года. Тогда число нелегалов составило 57 человек.
Ранее соседнее государство Латвия также заявило о большом наплыве мигрантов. Президент Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности страны полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией.
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В ведомстве подчеркнули, что последний раз такое количество мигрантов, нелегально пытавшихся перейти литовско-белорусскую границу, наблюдалось в ноябре прошлого года. Тогда число нелегалов составило 57 человек.
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Анастасия Чинкова