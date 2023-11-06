Радио1
Главная / Новости / Общество/ Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов

Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов

06 ноября 2023, 10:56
Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Демченко отметил, что блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы не будет долго длиться.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.

Читайте также:

В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной из-за забастовки

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля

В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва
#пропуска
#акции
#автобус
#украина
#польша
#транспорт
Читайте нас в
В России хотят спасти детей от праноедов и вегетарианцев
06 ноября 2023, 10:29

Фото: istockphoto/Everste

В России проживают десятки тысяч сторонников «полезного голодания».
Некоторые исключают продукты животного происхождения, другие «питаются солнцем». В этом году умерли двое детей, чьи родители были сторонниками строгой диеты, пишет РИА Новости. Сторонники доказательной медицины утверждают, что отказ от продуктов животного происхождения, а тем более сыроедение недопустимы для детей.
 
«Если не употреблять мясо и молочные продукты, усиливается риск белковой недостаточности, развития анемии и других хронических заболеваний. Растущему организму необходимо полноценное питание. Энергия идёт на построение тканей»,- говорит нутрициолог Екатерина Лаврова
Но за гомеопатию, веганскую диету родителей наказать едва ли получится. Сейчас это хотят исправить. Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает депутатам Госдумы «рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних».

По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.
 
«Что касается вегетарианства, то в некоторых его видах нет ничего плохого, в том числе для детей. Лакто-вегетарианство допускает употребление молочной продукции. Ово-вегетарианство — яиц. Песко-вегетарианство — рыбы. Есть разновидности типа «лакто-ово» или даже «лакто-ово-песко»,- говорит врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Пока не ясно, как контролировать питание детей.
 
«Кто будет заглядывать в тарелку ребенку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ему на обед?» — раскритиковала инициативу председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина.
Читайте также:

В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне

Недоразвитость, кома, смерть: специалисты раскрыли, что происходит с детьми-веганами

Диетолог Комиссарова рассказала о дефиците некоторых витаминов у вегетарианцев
#дети
#здоровье
#новости
Читайте нас в
Глобальное потепление усиливает разрушительные порывы ветра
06 ноября 2023, 10:04

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Из нового исследования Национального центра атмосферных исследований США стало ясно, что глобальное потепление провоцирует усиление разрушительных ветров во время гроз в Северной Америки.
Об этом сказано в статье, которую опубликовали в журнале Climate Change. Исследователи провели анализ данных метеорологических наблюдений и результатов компьютерного моделирования с очень высоким разрешением, чтобы оценить изменения кратковременных и локализованных ветров, часто не фиксирующихся метеостанциями. Выяснилось, что за последние 40 лет площадь земель в Америке, пострадавших от грозовых ветров, выросла в 5 раз.
 
Грозы вызывают всё больше экстремальных ветровых явлений, когда происходит стремительный переход от полного безветрия к порывам со скоростью более 100 км/ч. Гроза вызывает мощные нисходящие потоки воздуха. Они провоцируют прямолинейные потоки, которые движутся параллельно земле и достигают 91 км/ч.
 
Изменение климата, возможно, увеличивает разницу температур между прохладным воздухом в нисходящих потоках и теплым окружающим воздухом. Значительная разница температур позволяет холодному воздуху опускаться ещё стремительнее. Всё это повышает вероятность того, что гроза приведёт к разрушительным ветрам.

Читайте также:

В Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС

Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу

Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО
 
 
#климат
#погода
#новости
Читайте нас в
В Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС
06 ноября 2023, 09:19

Фото: РИА новости/Михаил Воскресенский

Более 2 тысяч человек остались без электроснабжения в Лесозаводске в Приморском крае после ледяного дождя.
ТАСС пишет, что власти приняли решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
 
«В результате прошедших в ночь с 5 на 6 ноября дождевых осадков и последующего понижения температуры атмосферного воздуха свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения»,-заявили в прокуратуре.
Отключение света затронуло и четыре котельных. Они продолжили свою работу благодаря переводу на альтернативные источники питания.
 
Во время непогоды более 200 деревьев под давлением ледяной корки оказались повреждены. Последствия стихии ликвидируют все силы и средства служб жизнеобеспечения города. 

Читайте также:

Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу

Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО

В Британии предположили, какие страны обеднеют из-за Украины
#непогода
#чс
#новости
Читайте нас в
Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу
06 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Стартовало строительство железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым.
Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
 
«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», —объяснил Евгений Балицкий.
С его слов, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника. Строительство новой дороги значительно отразится и на развитии экономики региона.
 
«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, мы решим задачи военных. Решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», —сказал в заключении Евгений Балицкий.
Читайте также:

Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО

В Британии предположили, какие страны обеднеют из-за Украины

Солдаты ВСУ начали готовиться к худшему после слов Залужного
#дорога
#железная дорога
#военные
Читайте нас в
Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках
06 ноября 2023, 09:01

Фото: Александр Палатин

Глава Химок Дмитрий Волошин провел заседание оперштаба по вопросам отопления в филиале ТСК «Мосэнерго».
На совещании, где присутствовали представители ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и начальники территориальных управлений округа, обсуждался ход восстановительных работ на повреждённых участках трубопровода.
 
«Мы видим улучшения ситуации с теплоснабжением в округе. Аварийные бригады ТСК «Мосэнерго» продолжают работу в усиленном режиме. Наш штаб будет работать весь отопительный сезон. Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, важно быть на чеку и при аварии - проводить восстановительные работы в максимально сжатые сроки», - отметил Дмитрий Волошин.
Была проведена проверка ремонтных работ в Новых Химках у дома №13 на улице 9 Мая и дома №72 на Юбилейном проспекте. Там устраняются утечки на трубопроводе центрального отопления. Также Дмитрий Волошин провел осмотр котельной на Нагорном шоссе. Она обеспечивает теплом многоквартирные дома и соцобъекты в Новых Химках.
 
В 2023 году в рамках реализации инвестпрограммы был реконструирован котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей. В округе действуют 15 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением бесперебойной подачи отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Чапаева, Фрунзе, Северной, Ленинградской, Кудрявцева, Мельникова, Репина, 8 Марта, проспекте Мира.
 
Жителям Химок, в чьих квартирах отопительный период стартовал позже установленных сроков, проведут перерасчёт квитанций. Плата будет пересмотрена и для жителей многоквартирных домов, где нет общедомового прибора учёта тепла.
 
Единый номер горячей линии по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01. Горячая линия ТСК «Мосэнерго»: 7 (495) 276-95-59, 7 (495) 225-14-33.

Читайте также:

БК «Химки» обыграли команду из Курска «Русичи»

23 тысяч знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья

Спортсмены из Подмосковья выиграли 12 медалей на турнире по боксу
#химки
#дмитрий волошин
#отопление
Читайте нас в
Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле
06 ноября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/rasslava

Вечером и ночью 5 ноября россияне могли наблюдать в небе кроваво-красные следы северного сияния.
Неожиданность этого явления заключается в том, что это происходило и на юге страны – в республиках Донбасса, в Крыму, на Кавказе. Синоптик Александр Ильин сообщил РЕН ТВ, с чем это связано. Ранее появилась информация, что Землю накроют жесточайшие магнитные бури, которые произойдут из-за вспышки на Солнце. По данным ученых, очаг по размерам превосходил территорию РФ.
 
«По фотографиям можно предположить, что это действительно результат коронарного выброса, связанного со всплесками на Солнце. Если это полярное сияние действительно связано со взрывами на поверхности Солнца, то это самый высокий класс по мощности», – говорит Александр Ильин.
По его словам, выбросы средней мощности способны достать до средних широт, а малые выбросы достигают только полюсов. Если сияние не вызвано человеческим влиянием, то речь может идти об огромной вспышке на Солнце.
 
«В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», –резюмировал Александр Ильин.
Читайте также:

«Страшные головные боли»: магнитные бури 2023 и самые опасные дни в ноябре

Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь

Daily Star: Солнечная буря обрушится на Землю и вызовет «интернет-апокалипсис»
#солнце
#магнитные бури
#новости
Читайте нас в
Россиянам назвали запретные темы для разговора возле умной техники
Глава «ИТ-Резерв» Мясоедов; Не стоит говорить личные данные возле умной техники
06 ноября 2023, 05:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

​Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что у умной техники много достоинств, но также имеются и риски. Об этом пишет «Прайм».
Эксперт рассказал, что алгоритмы умных гаджетов основываются на привычках человека, его действиях и словах, поэтому некоторых из них восприимчивы к уловкам.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — цитирует агентство слова Мясоедова.

Он порекомендовал не обогащать умные гаджеты личными данными, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, хакеры могут попытаться атаковать смартфон и получить доступ к банковским картам.

Читайте также:

Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян

Москвичка, пытаясь вернуть доступ к «Госуслугам», сдала в ломбард авто

Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам почти 6 млн рублей
#эксперт
#соглашения
#гаджеты
#смартфон
#хакеры
Читайте нас в
БАПОР: В секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН
06 ноября 2023, 03:20

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН.
«Всего 79 работников БАПОР убиты и как минимум 24 ранены с 7 октября», — говорится в публикации на официальном сайте организации.

Отмечается, что пятеро сотрудников БАПОР погибли в секторе Газа за прошедшие двое суток.

Кроме того, по информации ООН на территории анклава отключена связь.

Также БАПОР сообщает, что в настоящее время нет возможности связаться с большинством сотрудников БАПОР из-за отключения связи в Газе.

«Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и всего мира», — подчеркнули в ООН.

Читайте также:
Американский журналист Херш заявил, что Израиль может помиловать лидеров ХАМАС

Вучич: У ситуации в мире много общего с временами перед мировыми войнами

BRIEF: ХАМАС объявило об убийстве Яир Идо — племянника премьера Нетаньяху

#израиль
#жители
#оон
#сектор газа
Читайте нас в
В ряде регионов России в небе появилось аномальное красное свечение
06 ноября 2023, 00:55

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В некоторых регионах России в небе появилось красное свечение. Также необычное свечение было видно на Украине и в Белоруссии, пишет RT.



Природный феномен, в том числе, могли наблюдать жители Крыма, Донбасса, Омской и Ростовской областей.

Читайте также:

Стали известны подробности возвращения в храм иконы Казанской Божьей матери

В день открытия выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили более 190 тысяч человек

Бобры заблокировали село в Новосибирской области
#россия
#жители
#россияне
Читайте нас в
Достижения.рф