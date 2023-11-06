Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов

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Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».
Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.
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