Погромы и протесты в Дублине: кто напал с ножом на детей и почему его скрывала полиция

Фото: iStock/Zeferli
Ирландский город Дублин охватили беспорядки, вызванные нападением на детей возле здания школы. Редакция «Радио 1» расскажет, почему разъяренная толпа вышла на улицы столицы, как преступник напал с ножом на воспитанников, и почему полиция скрывала его личность.
В Дублине неизвестный напал на детей
По информации издания Irish Independent, прохожие увидели вооруженного ножом мужчину и попытались его задержать. Нападавшего удалось схватить и передать сотрудникам полиции. До того, как мужчину задержали, он успел ранить пять человек, трое из которых – дети.
Все пострадавшие госпитализированы. Состояние пятилетней девочки и женщины, получившей ранения, остается тяжелым.
Из-за чего начались протесты в Дублине
Массовые протесты в ирландской столице начались после нападения вооруженного преступника на детей возле здания школы. Протестующие проявили агрессию, начали нападать на правоохранителей, громить витрины магазинов, бить стекла в автомобилях, поджигать городские автобусы и трамваи.
Демонстранты выкрикивали антимигрантские лозунги, будучи уверенными в том, что преступление совершил иностранный гражданин. Полиция личность задержанного не раскрывала, однако предполагалось, что им может быть уроженец Алжира.
В настоящее время обстановка в городе стабилизировалась, но улицы Дублина по-прежнему продолжают патрулировать усиленные наряды полиции, передает канал RTÉ. Правоохранители сообщили, что в результате массовых беспорядков никто не пострадал, однако ущерб городу нанесен существенный.
Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать
Беспорядки спровоцировали слухи о том, что нападавший был иммигрантом
Информация о том, что злоумышленник, напавший на детей с ножом, был иммигрантом, начала распространяться в социальных сетях. Участники беспорядков требовали от властей выдворения всех иностранных граждан из страны, после чего направились к одному из городских отелей. Демонстранты были уверены, что гостиница предназначена для просителей убежища, поэтому стали громить помещение.
Кто напал на детей в Дублине
Правоохранители установили, что нападавший является гражданином Ирландии, который на протяжении нескольких лет проживал в Дублине. К школе, где злоумышленник совершил нападение, он не имеет никакого отношения. Полиция предполагает, что мужчина имеет психическое заболевание, которое в какой-то момент обострилось.
Власти страны прокомментировали протесты в Дублине
Министр юстиции Хелен Макэнти назвала произошедшие протесты хаосом и заявила, что демонстранты были намерены посеять раздор в обществе, за что должны понести ответственность. Комиссар полиции Дублина Дрю Харрис уверен, что организацию беспорядков взяла на себя группировка с ультраправой идеологией. Он также обратился к местным жителям и призвал не поддаваться заведомо ложной информации.
Власти страны отметили, что говорить об опасности повторения антимиграционных протестов преждевременно, так как их затеяла небольшая группа людей, спровоцировавшая всех остальных.
Читайте также:
Маск заявил о растущем напряжении в Европе
Стало известно, сколько палестинских детей освободит Израиль
Глава Дагестана Меликов отказался прощать виновных в беспорядках в аэропорту
Анастасия Крестьянова