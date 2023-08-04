Погрузка нефти в Новороссийске после атаки ВСУ проходит штатно

Фото: iStock/ vadimrysev
Повреждения инфраструктуры КТК, находящейся под Новороссийском, отсутствуют, отгрузка нефти идет штатно. Об этом сообщила компания.
Представители КТК сообщили, что инфраструктура не пострадала и отгрузка нефти идет в штатном режиме, без изменений.
Накануне сообщалось об атаке ВСУ на военную базу Новороссийска. В результате происшествия жертв и разрушений нет. В российском оборонном ведомстве заявили, что катера противника, которые атаковали военно-морскую базу, были уничтожены ответным огнем российских кораблей.
Также, минувшей ночью ВСУ предприняли атаку БПЛА объектов Крымского полуострова. Все дроны противника были сбиты системами ПВО.
Читайте также:
Киев не жалеет западных кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки
Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками
ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Накануне сообщалось об атаке ВСУ на военную базу Новороссийска. В результате происшествия жертв и разрушений нет. В российском оборонном ведомстве заявили, что катера противника, которые атаковали военно-морскую базу, были уничтожены ответным огнем российских кораблей.
Читайте также:
Киев не жалеет западных кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки
Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками
ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Анастасия Крестьянова