Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам

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Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года написала пост в телеграм-канале, в котором предупредила подписчиков о том, что в интернете от ее имени действуют мошенники.
По словам Поклонской, с ее фейкового аккаунта в социальной сети почти год общался американец. Злоумышленникам почти удалось убедить мужчину, что Россия якобы выдала Поклонскую Украине, а для ее освобождения требуется залог в размере ста тысяч долларов.
Примечательно, что гражданин США решил удостовериться в подлинности информации и написал администратору сообщества Поклонской с вопросом. Поклонская отметила, что оценила желание американца помочь.
Ранее сообщалось, что известного барда Наиля Шайдуллина мошенники ограбили на 750 тысяч рублей. Кража произошла с помощью скачанного на телефон музыканта приложения.
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Примечательно, что гражданин США решил удостовериться в подлинности информации и написал администратору сообщества Поклонской с вопросом. Поклонская отметила, что оценила желание американца помочь.
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Екатерина Коршунова