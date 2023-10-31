«Поклоняться тыкве»: что такое Тыквенный Спас и как власти предложили называть Хэллоуин

Фото: iStock/Natalia Zhukova
Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин. В России отношение к нему двоякое: кто-то успел полюбить праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против торжества. В 2023 году обрела популярность идея отмечать Тыквенный Спас, который мог бы стать аналогом Хэллоуина, однако и в этом мнения разделились. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают российские власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.
Что такое Тыквенный Спас
Почему церковь против Тыквенного Спаса
В Госдуме предложили отмечать «День жутких сказок и историй»
С инициативой переименования Хэллоуина в «День жутких сказок и историй» выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, переименование праздника позволит уйти от иностранного названия и западной культуры. Депутат уверен, что запретить праздник, к которому многие привыкли с детства было бы неправильно, поэтому он озвучил решение, которое поможет сохранить торжество.
Что за праздник Хэллоуин
История праздника идет от древних кельтов, которые считали, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в мир живых открывается дверь, через которую могут проникнуть души умерших, а вместе с ними нечистая сила. В эту ночь было принято наряжаться в звериные шкуры и гасить огонь в домах. Таким образом кельты отпугивали злых духов и оберегали жилище.
В России предложили альтернативу Хеллоуину
Постепенно традиции стали меняться и смешиваться. С приходом христианства образовался праздник День всех святых, который отмечается 1 ноября. Таким образом, с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин, который дословно означает Ночь всех святых.
В современности праздник не является религиозным и отмечается ради развлечения.
Как отмечают Хэллоуин
Праздник особенно распространен в США. В этот день люди запасаются угощениями, которые раздают детям или беднякам. Дома украшаются искусственной паутиной и тыквами, в которых вырезают лица. В Хэллоуин проходят маскарады, конкурсы на самый «зловещий» костюм или грим. В этот день принято смотреть фильмы ужасов, проходить хоррор-квесты, рассказать страшные истории друг другу.
Читайте также:
Хэллоуин 2023 в России: история и традиции самого мистического праздника
«Чернушный маскарад»: В РПЦ призвали не пускать Хеллоуин в школы
Милонов раскритиковал идею замены Хеллоуина Тыквенным спасом
Анастасия Крестьянова