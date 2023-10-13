Покров Пресвятой Богородицы 2023: приметы, что можно и нельзя делать

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14 октября православные христиане отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. С этим днем связано множество народных примет и обычаев. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в торжество нельзя давать в долг, зачем в праздник пропускали воду через решето и какую девушку три года не позовут замуж.
Покров Пресвятой Богородицы – 2023: история праздника
Церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября. Торжество было установлено на Руси в XII веке в честь чудесного события, которое произошло в Константинополе в 910 году.
Во Влахерском храме во время молитв юродивому Андрею пришло видение. Дева Мария явилась прихожанину в сопровождении ангелов. Богородица сняла с головы покрывало и расстелила его над головами православных, обратившихся к ней, с мольбами о спасении. В тот же миг на море поднялся шторм и разметал корабли злодеев. Таким образом, святая сохранила жизнь жителям Константинополя.
Покров Пресвятой Богородицы – 2023: традиции
Утром 14 октября православные христиане идут на Божественную литургию. После общей молитвы принято собираться за богатым столом. Праздник не предусматривает пост, поэтому можно употреблять молочные и мясные продукты. В Покров Пресвятой Богородицы принято обращаться к святой с просьбами о здоровье, заступничестве. По традиции, в Покров проводили сватовства. Незамужние девицы просили Богородицу о даровании им супруга. Если обвенчаться на Покров, союз будет особенно крепким, а рожденные в такой семье дети будут удачливыми. В этот церковный праздник не принято отказывать в помощи нуждающимся.
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В Покров Богородицы проводили обряды и ритуалы. Как правило, они были посвящены свадьбам и сватовству. Считалось, что быстрее всех пойдет под венец та, которая раньше всех придет в храм к иконе Богоматери и зажжет свечу.
В ночь на Покров домочадцы сбрызгивали друг друга водой, пропущенной через решето. Это помогало уберечь семью от бед и напастей.
Покров Пресвятой Богородицы – 2023: приметы
По погоде в этот день определяли, какой будет грядущая зима. Если шел дождь, то зимние месяцы будут холодными. Снег на Покров выпадал к теплой и солнечной зиме.
Согласно приметам, если в этот день отказать сватам, то три года девица не выйдет замуж. Чтобы привлечь суженого, незамужние девушки пекли хлеб и клали его на подоконник. Поверья гласили, что услышавший аромат свежеиспеченного хлеба женится на девице.
В праздник также было принято печь блины. Они считались угощением для домового, которого нужно было задобрить на будущий год. Блин разрезали на четыре части и раскладывали по углам, чтобы домовой угостился и не проказничал.
14 октября следует покормить бездомную собаку. Это принесет удачу и благополучие. Заниматься рукоделием и выполнять тяжелую домашнюю работу в этот праздник нельзя. Согласно поверьям, счастье уйдет из семьи, если в Покров Богородицы вымыть в избе полы. Брать и давать в долг в этот церковный праздник строго запрещено.
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Анастасия Крестьянова