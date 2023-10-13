Покров Пресвятой Богородицы 2023: приметы, что можно и нельзя делать

14 октября православные христиане отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. С этим днем связано множество народных примет и обычаев. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в торжество нельзя давать в долг, зачем в праздник пропускали воду через решето и какую девушку три года не позовут замуж.