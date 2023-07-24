Полицейские Приамурья задержали нелегалов, напавших на подростков на спортивной площадке

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В городе Благовещенск Амурской области группа мигрантов напала на русских подростков прямо на футбольном поле. После этого гости из ближнего зарубежья вытолкали ребят за пределы спортплощадки из под-обзора камер видеонаблюдения.
Однако разборка не ускользнула от внимания правоохранителей. На спортивную площадку оперативно приехал наряд полиции, сообщает телеграм-канал Readovka. Агрессивных мигрантов для начала уложили лицом на газон. После этого толпу успокоившихся приезжих задержали, построили в колонну и организованно повели в сторону ближайшего отдела полиции.
При проверке документов выяснились многочисленные нарушения миграционного законодательства. Некоторые нелегалы были оперативно помещены в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей депортации. Тех, у кого документы были в порядке, отпустили, проведя разъяснительную беседу о правилах поведения.
В России продолжается операция «Нелегал-2023», в ходе проведения которой многие иностранные «специалисты» уже отправлены на родину.
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При проверке документов выяснились многочисленные нарушения миграционного законодательства. Некоторые нелегалы были оперативно помещены в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей депортации. Тех, у кого документы были в порядке, отпустили, проведя разъяснительную беседу о правилах поведения.
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Александр Бойцов