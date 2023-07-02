Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции

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В ночь с субботы на воскресенье во Франции было задержано более 300 человек в ходе протестов, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на информацию от министерства внутренних дел страны.
«Всего по Франции были произведены 322 ареста, из которых 126 задержаний были в Париже и прилегающих районах на момент 1:30 утра по местному времени (0:30 по московскому времени) в воскресенье», — уточняет агентство.Кроме того, отмечается, что в городах Марсель и Лион число арестованных составило 56 и 21 человек соответственно.
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