Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве россиянина

Фото: iStock/Sinenkiy
Haber Global: В Турции задержан подозреваемый в убийстве россиянина
В Стамбуле задержан подозреваемый в убийстве россиянина. Об этом сообщает телеканал Haber Global.
По имеющейся информации, в результате проведенной правоохранительными органами операции, в Стамбуле был задержан убийца российского туриста. Подозреваемый допрошен и доставлен в суд.
Как стало известно ранее, на россиянина было совершено нападение с целью ограбления. Два фигуранта уже были задержаны. Предположительно, непосредственным убийцей молодого человека стал некий Джихан, который нанес смертельный удар ножом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что погибшим, в результате разбойного нападения в Стамбуле, оказался 40-летний юрист из России.
По имеющейся информации, в результате проведенной правоохранительными органами операции, в Стамбуле был задержан убийца российского туриста. Подозреваемый допрошен и доставлен в суд.
Ранее «Радио 1» сообщало, что погибшим, в результате разбойного нападения в Стамбуле, оказался 40-летний юрист из России.
Анастасия Крестьянова