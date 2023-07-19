Поликлинику для взрослых и детей в Котельниках сдадут в начале 2025 года

Фото: Минстрой МО
«Новое здание для поликлиники будет расположено на улице Кузьминской. На площадке заняты 84 рабочих, задействовано семь единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 4-5 этажей. Строительная готовность составляет 14,5%», – отметил Локтев.Он уточнил, что поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. Площадь здания составит 12,5 тыс кв м. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью. На территории обустроят парковки, площадки для детских игр и отдыха.
Читайте также:
В поликлинике Химок к родам подготовили около 600 беременных
Специалисты завершают капитальный ремонт стационара в Кашире
В 2023 году в Подмосковье начали строить 46 социальных объектов