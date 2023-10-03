Поликлинику в Серпухове планируют достроить до конца года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В детском и взрослом отделениях разместятся все профильные специалисты, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты реабилитационно-восстановительного лечения, отделения функциональной диагностики бытовые и административные помещения, а также конференц-зал.
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