Политика Кара-Мурзу* этапировали в омскую колонию строгого режима

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Политик Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) доставлен в колонию строгого режима №6 в Омске, где будет отбывать 25-летний срок после признания виновным в госизмене.
Об этом стало известно от адвоката Вадима Прохорова. По его словам, 4 сентября политика вывезли из московского СИЗО «Водник». 21 сентября он был доставлен в омскую ИК-6 - колонию строгого режима для впервые осуждённых. Она находится в черте города.
По словам адвоката Прохорова, по мере продвижения этапа из Москвы Кара-Мурзу помещали на несколько дней в самарское СИЗО-1 и на сутки в омское СИЗО-1. Также он провёл несколько часов в Пензенском и Челябинском изоляторах.
Адвокат напомнил, что у Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия. Также адвокат разместил фрагмент письма Кара-Мурзы, в котором политик рассказал, что в омском СИЗО был отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО). Юристы будут разбираться с этим, заверил Вадим Прохоров.
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*признан в РФ иностранным агентом
По словам адвоката Прохорова, по мере продвижения этапа из Москвы Кара-Мурзу помещали на несколько дней в самарское СИЗО-1 и на сутки в омское СИЗО-1. Также он провёл несколько часов в Пензенском и Челябинском изоляторах.
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*признан в РФ иностранным агентом
Мария Фирсова