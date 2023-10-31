Политолог Баширов назвал главную ошибку России в работе с молодыми дагестанцами

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Президент России Владимир Путин провёл совещание после антисемитских выступлений в Махачкале. По его словам, дебош в аэропорту был инспирирован через соцсети, в том числе с территории Украины.
«Мы видели, что в аэропорту действовали в основном молодые люди. И давайте признаем, что мы со времён распада СССР немного национальную политику подзапустили с точки зрения образовательных процессов, и лидеры общественного мнения слабо работают в сети. Наши противники работают там, где эти молодые люди развлекаются, – а это соцсети. Но ломы привыкли к традиционным каналам коммуникации, хотя в этой ситуации нужна была оперативность», — сказал он.Читайте также:
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